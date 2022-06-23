美國政府一直不願承認經濟衰退，各方還在爭辯到底是硬著陸還是軟著陸之際，重量級的民主黨籍經濟學家桑默斯，捅了自家陣營不願面對的馬蜂窩，也就是揭穿拜登國王的新衣，他預測美國是通膨加上衰退，再加上多達2000萬人失業，才能遏制如烈火燎原般的通膨，也就是美國經濟將「極硬著陸」。

最近經濟也出現「通滯」這個新名詞，指的是通貨膨脹＋停滯（其實就是蕭條），比硬著陸還要嚴重。如果能從日常生活學習到經濟知識，對付通滯會大有幫助。

觀察景氣，最直觀的就是看購物中心以及車流，從3月開始，我發現附近車流明顯減少，出入都少有阻塞。我家附近有一家很大的購物中心，今年從春天開始人潮就減少了。接著美國量販店相繼宣布營業衰退或獲利衰退；很多服裝店跳樓大拍賣，減價75%，家電業開始大減價，因為這些都不是生活必需品。

90年歷史的「露華濃」，可能是我們從小第一個接觸的化妝品牌，也撐不下去了，聲請破產。疫情後女人口罩一戴，不必化妝，更不必擦口紅了。2020年專為美國總統訂製西裝的「布魯克斯兄弟」，已有112年歷史的精品百貨公司「尼曼馬庫斯」都已聲請破產，顯示疫情改變了我們的生活方式。

當專家還在辯論是軟著陸、硬著陸，或通滯時，美國股市前4個月已經進入下坡，縱有反彈，第二天又被打回原點。決定性的崩跌，來自近半個月大跌，道瓊接近1年來的最低點，納斯達克也接近2020年疫情開始的水準。

湯姆．尼可斯所著的《專業之死》：書中說，現代社會不尊重專家，專家自身也要檢討。這次通滯，民眾早就感受到衰退的跡象，專家卻還在炫耀知識，用艱深字眼、冷僻範例證明自己的觀點，民眾也認為自己不比專家遜色，的確，任何問題只要上谷歌查一下，什麼都可以查到。

我國的股市更是美國打噴嚏，台灣感冒，回想去年某名嘴大剌剌預言，台灣股市再好20年，又引起一大堆散戶跟進。英文裡有句成語，當街頭擦鞋童都在談股票時，就是要崩盤的時候了。去年台灣在加權指數1萬8000多點時，菜市場、自助餐店裡也是到處在討論股票。

而台灣往往過度珍愛護國神山，甚至金管會還要來管台積電股價高低，須知台灣半導體股價也跟著美國的費城半導體指數上下，而費城半導體指數已經跌了一半，台積電離最高點不過少20%而已，說不定還要再跌。

通滯到底會有多嚴重，全世界都要看經濟政策要角─美國聯準會主席鮑爾奉命一定要把通膨壓下去，他唯一的工具就是升息，6月已升息3碼，買車、買房需要貸款的消費者已經卻步，而聯準會今年7月極可能再升3碼，正式結束2008年經濟危機後的寬鬆政策。現在美國股市最流行的一句話就是「別跟聯準會作對」。

升息也代表企業借貸成本高，再加上原料、汽油、糧食價格飛漲，企業成本遽增，利潤減少，也表示要裁員，未來一、兩年，大部分民眾「好日子不會再來」。美國如此，台灣怎可能自外！