由於柯文哲訪金拋出興建「金廈大橋」話題，傳回台灣「驚嚇」了一批人。其實，不論是官員或政治人物，都不是真的被驚嚇，因為，有哪個政黨沒有支持或主張過「金廈大橋」？甚至在兩岸間蓋地鐵與纜車的說法都出現了！誰都知道，這些建設不是不可能，而是要看4個W：who、when、where、how。

尤其是選舉又來了，大家免不了要裝一下，就算是讓柯文哲得逞「吹皺一池春水」並拉抬了聲勢，總不能悶不吭聲，這就是台灣當前的政治；簡言之，既然站上舞台，就要動一動，說說話，否則看戲的人早走光了，而「金廈大橋」不就只是沉浮於金門人腦海中的一個夢幻？

就在柯文哲離開金門兩天，金門大橋竣工前測試燈光，在海面上綻放出絢麗的光彩。金門人看慣了廈門島上奪目的海上屏幕，這次總算讓廈門居民第一次在夜間欣賞金門的美。或許就在幾個月後，蔡總統會親自前往主持通橋典禮，彷彿回到21年前開放「小三通」的那一幕。

即使總統幕僚會在演講稿上提到2010年2月25日馬政府吳敦義當院長時，行政院通過「金門大橋」興建案，應該不會把26日（隔天）某報頭版「為金廈大橋鋪路…」大肆批判金門大橋的說法，也放上去吧！

在台灣許多人搞不清楚金門大橋與金廈大橋。前者是連結大小金門，是一座國內的跨海大橋；後者是連結廈門島與小金門島，是跨兩岸的一座橋。後者的長度比前者要多出一倍，如果將後者換成連結對岸的大嶝島與大金門島，那麼應該稱為「金嶝大橋」，距離就較短。

除了在金門當過兵的人，在台灣很多人不知道金門，這並不稀奇。曾有位總統候選人，因為人們常把「金馬」掛在一起，就以為馬祖就在金門旁邊，以為搭船一下子就到馬祖了。光是這個舉動就驚嚇了不少金門人，票都跟著流到海裡去了！

不了解金門也就算了，還有人在2007年「八二三」那天在《金門日報》寫了一篇「金門應該獨立帶領台灣走向世界」，作者是一位有深度的民進黨大老喔！當時不只是一篇文章，該大老還發表了「金門獨立，全盤崛起」演講。蔡總統有時間可以研讀一下當時「民進黨的論述」，如果支持「金門獨立」，那會比柯文哲的大橋更為驚爆，足以驚嚇兩岸，震撼白宮！

1958年「八二三」炮戰進行40多天，金門只有台北市的一半大，就吃下了40餘萬顆炮彈，此後，經歷21年的單打雙不打，炮彈加總高達百萬顆。台灣本島至今尚無一顆來自中共的炮彈，妙的是，誰在打悲情牌？

不打悲情牌，不是金門人（還包括馬祖人）沒有骨氣，而是因經歷過炮火，知道為下一代避免戰禍的重要。當年那些炮彈聽說來自列寧格勒鋼廠，材質特佳，金門人將這些炮彈製成鋼刀，轉化成銀彈；此外，還有金門高粱的研發，都是上一代金門軍民「轉化悲情、換取和平與發展」的努力。即使不談金馬的犧牲護衛了台灣的發展，只問：在台灣有權力的人，為金門做了甚麼？

從歷史的角度觀之，金廈本就是生活共同體，1949年之後，政治凌駕了生活，台金成為了生命共同體。一旦生命共同體逐漸消蝕，金馬就像是被濃霧籠罩！（作者為退休台大教授）