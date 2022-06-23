菲律賓總統當選人馬可仕將於30日就職，國際間有「政治狂人」之稱的杜特蒂卸任，但他的影響力不會因此消失，他的女兒薩拉已宣誓就職副總統，象徵杜特蒂家族的政治勢力方興未艾；更重要的是，杜特蒂堅持的獨立自主外交原則、「親中」路線仍將是菲律賓核心外交政策。

拒絕全盤受制於美

高傲、自大、粗俗、作風草莽的杜特蒂被定位為「威權民粹主義」領袖，他嚴厲打擊毒品運動，高調執行「法外處決」，引起很大爭議，非正式統計，至少造成1萬2千到2萬人喪生，但他仍能於2016年當選總統，卸任前2個月更享有高達67.2%的支持度，關鍵因素之一就是他的外交建樹。

菲律賓曾是美國殖民地，兩國關係有密切歷史淵源，目前雙方訂有共同防禦條約，是美國的軍事同盟國，也是在印太地區接受最多美國軍事援助的國家，兩國於1998年簽訂《菲美軍隊互訪協議》（VFA），並進行定期軍演，包括「環太平洋軍演」。另一方面，菲律賓與中國在南中國海有嚴重領土爭端，糾紛層出不窮，2016年國際仲裁法庭更宣判中國「九段線」的主張不符國際海洋法，在這個大環境與背景之下，菲律賓對外關係應是一面倒向美國。

但杜特蒂上任後為了得到中國的經濟投資，決定將有利於菲律賓的南海裁決擱置一旁，並於2020年2月揚言要終止VFA，杜特蒂的「親中遠美」或「親中疏美」立場挑戰美國在印太地區的領導地位，除了是他個人反西方的情緒性反射外，也蘊含了務實、彈性外交策略。

杜特蒂的親中策略是否達到預期目標見仁見智，這次菲律賓總統大選就被界定親中與親美路線之爭，馬可仕與杜特蒂兩大家族組成的「團結陣營」勝出，等同杜特蒂的外交政策再度得到選民認同，並將繼續主導菲律賓未來外交走向。

在實際作為上，杜特蒂的外交政策與操作並不是單純親中或親美的二分法，而是以菲律賓國家利益為基礎的務實外交。在國家安全、軍事層次，杜特蒂雖然於2020年2月揚言要終止VFA，但在同年6月宣布暫緩實施，2021年進而撤銷指令，3月更與美國舉行最大規模的「肩並肩」軍演，換而言之，善變的杜特蒂並無意改變美菲軍事同盟關係，只是轉化為可以操作的籌碼，拒絕全盤受制於美國。

自主遊走美中強權

而在外交、經貿層面，杜特蒂明顯親中，對於南海仲裁案採取非常貼近中國的立場，也就是「三不」（不認可、不參與、不承認），更在任內經常強調：與中國因為海洋爭議而爆發戰爭，注定是一場「自殺式行為」。但在去年11月與中共領導人習近平視訊峰會中，他又當面嗆聲，對中國船隻在南海與菲律賓發生的爭端感到「厭惡」，罕見表達不滿，處處可見他在處理對美、中兩大強權關係的兩手策略。

展望未來「杜規馬隨」，馬可仕政府繼續杜特蒂的外交路線，謀求菲律賓與美中兩國關係的平衡，最優先政策仍是經濟復甦，包括重建老舊的基礎設施及現代化的數位設施，在經濟需求層面，菲律賓的答案將是中國。在軍事上，菲律賓繼續維持與美國的盟邦關係，但同時又要避免把美國扯進南海問題中，因為若中美在南海爆發戰爭，遭殃的必定是菲律賓。

杜特蒂的人格特質、領導風格或不足取，但他外交上的策略與效應恰好凸顯民進黨「親美反中」激進路線的失敗。台海與南海都曾是全球軍事衝突的「熱點」，而今台海戰爭風險遠超過南海，台灣面對嚴重安全威脅，關鍵之一就是台灣甘為美國抗中代理人，認定可依賴美國的保護傘，杜特蒂則拒絕選邊，堅持獨立自主外交，同時主動降低衝突風險。另外，台灣極端反中、仇中色彩不但導致兩岸關係緊張，甚至限縮外交空間，反觀菲律賓無論在東協、美中間都揮灑自如。

菲律賓的整體國力遠不及台灣，也同樣受到中共威脅，並夾在美中強權競爭之中，但不可否認在外交上的表現確實優於台灣，這是台灣必須承認、面對的事實。