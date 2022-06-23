台灣美國商會發表《2022台灣白皮書》，認為台灣經濟面臨三大急迫問題，若不趕快處理，不僅會成為商會會員越來越擔心的議題，也會失去很多投資機會。商會特別提到去年提出的87項議題中，只有5項已經解決，還不到前1年的一半；這顯示政府的行政效能低落，令人憂心。

凍漲電價 製造惠民假象

台灣美國商會最擔心的問題，就是缺乏「安全及穩定」的能源供給，其次才是人才不足和疫情的邊境管理過嚴。商會並以近3個月遭多次停電為例，說明穩定供電是必須立刻處理的緊迫問題，而再生能源和電網的持續快速更新，也必須提出清楚誘因來激勵供應商，帶進更新的技術。

就在白皮書發布的當天下午，台灣用電量又在剛入暑期、氣溫未達盛夏最高溫的狀況下，以3926.6萬瓩尖峰負載創下歷史新高，比去年尖峰高出42萬瓩，備轉容量也只剩7.57%，亮起了警戒黃燈。此外，就在台電因電價長期凍漲、累計虧損巨大的此刻，經濟部電價審議委員會工作小組為避免通膨加劇，建議電價調整只部分反映成本，意思是還要讓台電虧更多。台灣電力供應在民進黨只問選舉、不思根本解決問題的狀況下，已經集百病於一身，不用幾年大概就會病入膏肓，要有效回應美國商會質疑，可說是緣木求魚。

要回應美國商會質疑，必須要能處理兩大問題：一是電價要正常調整，二是能源結構必須更改。首先，台灣經濟在國際上屬於「富裕經濟體」，本身又不產能源，理當面臨較高的能源價格，並隨國際價格變動來調整，才不會扭曲價格、誤用資源；但經濟部卻弄出一個公用事業價格要維持「鄰國最低價」原則，導致台灣工業用電平均價，在2020年為全球第6低，不僅低於周邊的日本、新加坡、韓國，還低於對岸中國大陸、泰國、馬來西亞等發展程度遠不如台灣的經濟體，民生用電價格更低於泰國和菲律賓。以台灣工業用電占55%、民生用電不超過20%來看，這是在用全民資源補貼生產製造商品外銷的工業部門，是對製造業者錦上添花、同時補貼外國消費者的行為，政府卻老用「凍漲」來大內宣，但民眾真的受惠於凍漲嗎？

非核家園 已成國安危機

凍漲之下，造成台電鉅額虧損，並產生諸多問題。首先，就是無法提供美國商會要求的穩定電力；因為要將目前無效率的輸配電系統更新，至少要花費千億元以上，台電若廢棄核四，那麼連資本淨額都會賠光，哪來這種財力。可以預見，輸配電網路問題會繼續拖下去，區域性停電將越來越普遍，成為台灣人民必須面對的「新常態」。其次，由於台灣電價過低，高耗電產業包括半導體業會在台灣「過量」生產，台灣用電需求會繼續攀升，要滿足工業用電需求會越來越難，備轉容量也會越來越低，台電每天戰戰兢兢，民眾也要時時祈求阿彌陀佛。其三，在「2050淨零碳排」的目標下，凍漲造成的過量使用電力，只能以增加火力發電供應，不僅製造空汙，也讓淨零碳排難以達成，讓政府成為環保團體的眾矢之的，更可能導致出口遭到國際課徵重稅。

其次必須解決的是能源結構調整。美國商會不願捲入台灣內部爭議，沒有直接批評這點；但民進黨政府的「2025非核家園」，要讓燃氣、煤電和綠電比重為5：3：2，外界不斷批評燃氣比重過高，會在颱風和兩岸對抗下產生國安問題，綠能也過度依賴不宜作為基載電力的風電和太陽能，且成本都高於台灣電價，未來調整電價將有高度困難。但蔡政府卻不為所動，這是且戰且走的不負責任態度。

綜合上述，我們建議讓成本低、無碳排、安全性高於全球絕大多數核電的第三代「核四」保持可運作狀態，為上面的風險保留緩衝，才是較有智慧的策略。