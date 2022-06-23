恩恩事件延燒難息，已經對新北市長侯友宜形成難料的衝擊，這應該是他由警入政，多年來戮力從公、勤懇累積，好不容易躍身為藍營最亮眼的政治明星、全國民調聲望之冠以來，至今最嚴重的一次危機！他會如何面對考驗、處理好這次挑戰，全國都在看。

整個事件的爭議是非可分兩個層面來看，一是2歲男童恩恩延誤送醫的責任何在；二是恩恩媽媽打119要求緊急救護事件的相關通聯紀錄。就前者，綠營連日猛攻，新北送醫規定是全台獨創；侯友宜回應，中央已表示並無延誤就醫，且近日媒體也報導基隆、桃園當時作法與新北相同，流程並非新北獨創。

但更大的爭議則在通聯紀錄的曝光過程與後續影響，而綠營在快篩採購弊案連環爆下，看到侯友宜的危機處理出現了破洞，當然要立馬轉移焦點，發動旗下所有綠媒、名嘴、民代、候選人，加上網軍群起圍攻。

國民黨批評綠營藉著要真相，用過去一貫中央廚房打擊部隊的套路，將不幸事件嗜血導成政黨收割政治利益，實在太殘忍；而且行政院長蘇貞昌才下令拚經濟、顧選情，整個選戰國家隊就動起來。國家機器提供外界無從得知的資料給綠媒爆料，網軍、黨公職及中央官員接著鋪天蓋地追打，過去韓國瑜、顏寬恒都被如此對待，侯友宜第一次選市長也碰過，如今恩恩案又見相同套路。

這些批判是否能獲共鳴？綠營及相關人士的抨擊是否會招致反感？都與侯友宜危機處理的表現有著因果關聯。恩恩事件考驗的不只是侯友宜行政能力的高低，也考驗他能否更上層樓的智慧與格局。