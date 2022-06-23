近日中俄兩國海軍遠海編隊先後對日本周邊海域執行「繞島」，引發日本與國際關注。6月21日我國防部即時軍事動態公布，共機29架在台灣西南至東南一帶空域活動；其中包含轟6機群與特種電子戰機群及運油20機往菲律賓海方向一段航程後折返。22日共機數量縮減為6架僅在台灣西南國際空域活動。

22日日本防衛省統合幕僚監部晚間，又公布中共海軍作戰艦兵分兩路總計6艘，21日早上到下午至22日分別由東海，先後經台灣與日本與那國嶼間、宮古海峽，進入西太平洋活動。連續兩天以來，中共機艦大批動向，引發國際高度關注。

首先，從日本提供共軍海軍照片，一路由052D型驅逐艦太原號/131、054A型護衛艦安陽號/599、舟山號/529編成；第二路052D型驅逐艦淄博號/156，前二路21日白天至22日上午6時，由東海經宮古海峽，進入西太平洋。

第三路21日052C型驅逐艦西安號/153、056A型護衛艦孝感號/615，由東海經台灣和日本與那國嶼間國際航道進入西太平洋海域活動，此航道去（2021）年期間就已經編隊兩棲船塢登陸與護航編隊，航經宜蘭外海，未來此航道有可能成為共軍東部戰區海軍警巡路徑，我方需就近部署嚴加注意。

其次，從上述，查詢6艘作戰艦，均隸屬中共東部戰區海軍。分別有駐浙江舟山第3驅逐艦支隊，131、529等艦；第6驅逐艦支隊，156、599、153等艦；另外駐福建三都澳之第15護衛艦支隊，615艦。本次特別之處，首次發現當面福建駐三都澳的近岸防禦艦056A型護衛艦/615也支援近海防禦戰略擔任島鏈戰術任務。

這顯示中共東部戰區由於海軍造艦技術與武器裝備進步下，未來近岸防禦艦，能夠支援中大型作戰艦執行「近海防禦」。這樣有助於中共海軍中大型作戰艦，擔任「遠洋戰略」下作戰能力範圍將擴大，不容小覷。

因此，從隸屬、艦船駐地、航路、航向、指向性，21日台灣西南至東南國際空域有共機29架進行實戰化聯合火力打擊演練、對海攻擊、運油20機模擬對轟6機群空中加油等，中共東部戰區海空軍以「南有機、北有艦」戰場圖像，向台美日傳達其「戰區主戰」維護領土主權的決心，執行遠海機動作戰能力之外，可能與南邊巴士海峽共機對海攻擊與空中後勤支援機群，形成「海空一體戰」的聯合作戰態勢，以拒止外軍抵近台灣東部海域，第一島鏈以外。

最後，由於中共海軍作戰艦群兵分二路（宮古海峽、與那國嶼與台灣間航道），距離台灣以東海域較近。依據往例，我方需嚴密關注，其海軍是否將臨近我東部海域進行編隊訓練，或行繞台之舉。因為，編隊航行訓練未有遠洋綜合補給艦隨行，相信任務時程不至於太長。

依據近期俄羅斯海軍遠海編隊，曾由日本東部海域抵近菲律賓海附近海域進行防空反潛等科目演習後折返，美軍航母打擊群曾在菲律賓海附近進行演訓等情況，前述共軍海軍131編隊等作戰艦群，可能指向前述海域，航程中進行編隊防空反艦等科目演訓後折返。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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