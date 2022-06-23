民進黨過去對國民黨政治名言就是政治割喉割到斷，現在隨著卓冠廷政治鬧劇真的玩火自焚！畢竟按照當初中央設定指引SOP，在沒有恩恩案前這派車爭議問題不只是出現在新北市，仔細看整個相同案例情境一定也都出現過桃園市、高雄市與基隆市所有衛生局、消防局、與醫院的電磁記錄中。

鄭文燦、陳其邁與林右昌身為父母官難道都不知道？要不要出來說說中央指引問題？民進黨政治算盤這次失算，利用新北中和恩恩案孩童悲慘，過度政治操作，卻暴露政治雙標性問題，連帶賠掉鄭文燦、陳其邁與林右昌的政治人生。面對政治雙標的選擇性咎責全民都在看，間接突顯沉默不語的鄭文燦、陳其邁與林右昌政治虛偽？

總的來說，一樣的中央指引案例不可能畫地自限只針對新北市！反之，若有針對性，剛好落實整個鬧劇就是割「侯」戰的確切證據，連帶民進黨最終因卓冠廷葬送賠掉民進黨三位政治明星。不然怎不敢建議恩恩爸要真相就提告？難道是怕後續司法咎責調查燒到其他人？

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