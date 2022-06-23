新北市男童恩恩染疫病歿事件最新的發展是，｢恩恩爸｣要求市長一定要帶著衛生局長、消防局長為此事負責跟道歉，兩個政務官必須下台，侯友宜則交由選民決定。

如果查出責任誰屬當然要道歉，不僅道歉，還要究責，｢恩恩爸｣的要求沒有錯，問題是，今天因感染疫情而病歿的不是只有恩恩一個兒童，而是5千多個大人小孩，他們的冤屈要找誰去討、責任找誰來要？他們的家屬就該默默地承受？即便要求了，中央指揮中心有哪一位官員下台了？道歉了？

新聞天天在鬧，尤其綠營媒體，鋪天蓋地把責任往新北市推，｢恩恩爸｣自是最佳的宣傳工具，從｢恩恩爸｣身上隱約可以看到｢仲丘姐｣、｢小燈泡媽｣的影子，綠營似乎樂此不疲，想方設法打造出一個｢恩恩爸｣，在年底選戰中謀取利益。

｢小燈泡｣和洪仲丘的不幸大家深感同情，同樣，｢恩恩｣的狀況大家也咸感哀戚，但令人費解的是，有必要踩在不幸者身上大張旗鼓、無限上綱嗎？這似乎已經成為一種模式，一種踩在受難者身上藉機出頭的模式。當然我們不希望｢恩恩爸｣也走上這條路，這真的會讓｢正義｣抹上一層｢利益｣的色彩。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※