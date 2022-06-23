近日侯友宜在記者會上，脫口表示今年是他新北市長任期的最後一年，此消息一出令媒體驚訝不已，許多政界人士都認為他的表態，表示他將不爭取今年年底新北市長連任，可能直接揮軍進攻2024的總統大位，現在提早放話，就是在放風向球，測試社會大眾對他參選總統的反應與支持度！

畢竟放眼國民黨整體黨內人才，除了最具號召力的韓國瑜之外，國民黨最強的總統候選人實屬侯友宜，故侯友宜放棄新北市長連任，直攻總統大位，也是侯友宜最好的選項之一！

就以現況而言，侯友宜夾帶著高施政滿意度，順利輕鬆連任新北市長是沒問題的，但難題就會在連任新北市長後開始，若日後侯友宜想要參加2024年的總統大選，到時新北市長的身分對他而言就不是加分，而是變成的枷鎖！

畢竟「做好、做滿」就是一位政治人物最基本的誠信原則，選舉的時候很多候選人都會大談「一張票、一世情」，但在選上後卻又背棄選民「吃碗內，看碗外」，忘了自己曾對選民許下服務的承諾，法律上雖然沒禁止帶職參選，但這樣的做法卻會嚴重打臉自身的支持者，讓選民情何以堪？！

想想當時高雄市長陳菊任期沒當滿，就跑去總統府擔任秘書長，台南市長賴清德也是丟下台南市，北上接任行政院長，兩個人在民選市長任期的最後期間，北上接任新職務，看似無限風光，但卻嚴重傷害到在地支持者之情感，2018年高雄市長就變天，綠營雖險勝守住台南市長，但只拿到38%選票，搞到當選人黃偉哲連勝選煙火都沒臉施放！

而藍營的朱立倫也曾帶職參選總統，結果他所說的「做好、做滿」變成的經典笑話，韓國瑜也帶職參選總統，沒選上總統外，還遭到綠營的政治操弄導致罷免，故諸多藍綠惡例告訴我們，帶職參選抑或是落跑參選，會被選民唾棄。

但綠營還是樂此不疲，今日新竹市長林智堅就要辜負新竹市民所託，準備落跑到桃園參選市長，真的是如基進黨所說「選前一生懸命、選後轉頭離去」。

所以侯友宜若志在2024總統大選，宣布不參選新北市長就是最佳決擇，不但避免吃碗內、看碗外的弊端，也可塑造出良好的從政典範，而且侯友宜也可透過年底縣市長大選，啟動全台大輔選，拉抬藍營候選人相關選情，同時佈局總統大選，這就是侯友宜最佳化之選戰規畫。

但侯友宜之總統之路也並非如此順遂，畢竟新北市長是全台灣最重要的灘頭堡，最有勝選機會的侯友宜不連任，其藍營繼任者若不幸兵敗新北市，將會對藍營造成毀滅性的打擊，侯友宜也將背負著新北敗選的責任，且侯友宜長期不沾鍋的個性，也讓許多藍營人士對於他是又愛又恨，許多人都認為侯友宜雖然是藍營首長，卻對黨的方向不夠尊崇與支持，這也造成侯友宜光要穩固藍營內部就要大費苦心，整體的變數還很多，侯友宜的總統之路，充滿了挑戰！（作者為社團法人文明人權協會理事長）

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