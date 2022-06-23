日前國民黨台北市長參選人蔣萬安拋出「青銀換居」政見，提倡將長者原所有的老舊公寓廉租給年輕人後，再由市府安排入住有電梯的社會住宅，讓青銀世代的居住需求設法在價格與舒適性上取得平衡。政策一出並沒有博得滿堂彩，反而是惹來北市府方的冷言回應。

坦言之，「青銀換居」的政見並非什麼偉大的創見，實現可行性很大部分取決於市場需求整合與居住價值觀的教育調整策略，樂觀來說，絕對比台北市長柯文哲日前拋出的「金廈大橋」議題有兌現可能。前者只消市長意志力貫徹並祭出預算補助手段，即可迎刃而解；而後者必須陸台雙方願意在兩岸問題上重建共識與協商，連民眾黨現階段都對兩岸問題都只敢打安全牌，可以想見，在柯文哲的政治生涯內想看到大橋動工，恐怕是難上加難。

金廈大橋要建的先決條件是先搭起兩岸心橋，以柯主席的角色與權能，以及民眾黨的政治能量，再講一百次金廈大橋可能都流於口號，與其如此，柯市長何不回歸市政層面先「當好台北市長」再說，將台北市民的居住需求擺在首位，否則柯市長說「青銀換居」早就有了的說法，恐讓北市租不起、租不到合適住宅的市民聽之難以入耳。

畢竟，柯離卸任市長還有5個月餘的時間，既不肯以黨主席之尊出征其他5都市長博黨運，又提太多無關北市市政的議題，窘境頓現，換來台北市民「吃碗內看碗外」怨懟不說，必然連帶影響黃珊珊市長選情，倘因此北市失守，豈不因小失大？

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