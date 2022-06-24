民國51年羅添福奉命調至台南縣永康鄉四分子陸軍砲兵學校新兵訓練中心訓練砲兵。中心訓練的都是高級中學畢業生，必須先完成4個月的步兵訓練。砲訓中心ㄧ共有3個營，ㄧ營有4個連，羅添福在第三營第七連做連長，夫人林士嬌仍住在新埔枋寮的岳家。

羅添福從民國51年至54年都在砲訓中心，升至少校，爾後砲兵指揮部又將他調至預備第6師擔任砲兵第三營副營長，後又調至預六師司令部當總務組長，掛職在部隊，還是副營長。民國56、57年，回到原本第3營，升中校出任營長。民國58、59年時部隊整編，當時的狀況是部隊中的軍官太多了，便將預六師砲兵改由預備軍官主持，羅添福編制改到預五師，而於民國61年以中校營長退伍。

遠東紡織股份有限公司在民國43年成立，67年合併新埔亞東化學纖維股份有限公司，98年改為今名：遠東新世紀股份有限公司。民國61年羅添福從軍中退伍後，便到新埔亞東化纖去服務做警衛，他們看到羅添福的資歷為中校營長退伍，就優先錄用羅添福。當了3、4年的警衛之後，便升職警衛隊長。當時的警衛隊長在公司的編制中屬於事業關係科，便調至辦公室當管理師。民國64年選擇在新埔鎮文山里定居，ㄧ方面是因為它與羅添福上班的地方較近，也是因為岳家在新埔，是他初來台灣的地方，第二故鄉。羅添福在遠東紡織一直到民國77年，屆齡60歲而退休，在新埔終老。

羅添福和林士嬌的孫女曾經問他們是怎麼認識的，林士嬌開玩笑說，是因為自己在枋寮騎自行車從滑坡上摔跤，正好跌落在羅添福身邊，然後一見鍾情。孫女信以為真，便寫到作文裡去，作文得了獎，這故事便以訛傳訛變成了新埔的傳奇。故事情節是編的，但感情是真的。羅添福和林士嬌老來相互扶持，羅添福常常帶著一把二胡出門，另一手挽著林士嬌，就到田新里新埔鎮老人會唱客家山歌自娛娛人。

他們最早跟著新竹縣立坪林國民小學校長徐進堯學客家三腳採茶戲，這是最早於前清光緒年間由福建客家人何阿文傳來竹北的傳統客家戲曲，深得新竹客家人的歡迎。羅添福和林士嬌不僅喜歡唱，民國89年還跟新竹市客家書法家林飛虎組織的台灣新竹客家業餘三腳採茶劇團赴廣東省梅州市、蕉嶺縣、大埔縣、五華縣等地訪問演出。家裡就孫子羅禹傑最有客家音樂天分，曾在胡瓜主持的兒童歌唱競賽節目中表演過客家山歌。

羅添福夫妻熱愛客家三腳採茶戲。（照片：曾建元提供）

2008年8月9日返連城探視大姐羅月妹（照片：曾建元提供）

民國38年來到新埔之後的第一個過年，羅添福想家想得厲害，修了一封家書回連城，沒有回信，家裡有沒有收到，不得而知。羅添福的連城記憶裡，中華民國交通部郵政總局的中華郵政制度相當盡責，不管地方上早上是國民黨統治，晚上又來了共產黨，有信它都會送達。只是後來兩岸真地斷絕了，羅添福也就只寫了那麼一次家書。民國76年11月政府開放探親後，羅添福大哥羅添盛還在世時，羅添福還籌了一些錢，返鄉回去看過2到3次，幫忙改善家人的生活。

母親早年去世，父親那一輩或以上的長輩們都不在，他文亨鄉的家更在1956年因為連城空軍機場（龍巖冠豸山機場）的興建而被徵收拆除。解放軍蓋這個機場就是要用來攻打台灣的，兩年後，八二三炮戰爆發。文亨的家早就被剷平，羅添福的年歲日大，文亨認識的親友一個個都不在人世，那一個大陸的家，只能寄託在夢裡，才能找到歸途。

羅添福於退伍之後，去過金門兩次。現在的大船都可以開進去靠岸了。

羅添福不時會想到怒潮。是怒潮帶他來到新埔的，反攻大陸壯志未酬，新埔此後成為他的新故鄉。新埔鎮長賴江海於任內一度要遷移鳳山溪畔的怒潮亭，為鄧克榮、鄧俊豪父子和梁懷茂所力阻，而後繼任的鎮長林保祿則經過遊說後全力支持保留。這可是新埔鎮的門面。新埔國民小學大操場後怒潮學校所建的反共抗俄第三期精神堡壘，遠離市街，雖然不用擔心遭到毀棄，但知道其存在與意義的人也不多了。這段艱辛的歷史，真應當要讓更多人知道才是。

羅添福和許多怒潮學生，對怒潮學校校長柯遠芬將軍的印象其實並不差，柯遠芬一路帶著他們上千名流亡學生來到新埔，改變了他們的命運，也對於他們照顧有加，而柯遠芬最後也成為了新埔的女婿。但羅添福也知道，名列國軍四大參謀、才氣縱橫而不免一時自高而誤事的柯遠芬，在擔任台灣省警備總司令部參謀長期間，因為處理二二八事件急功近利，釀成大禍，為國防部長白崇禧指摘與處分，成為一生污點，無論日後如何輔佐胡璉保台衛國，始終難以見容於台灣人，而不得不自我放逐美國悒鬱以終。

儘管如此，羅添福和許許多多的怒潮同學們，還是對柯校長終身感念不已，希望歷史不要完全抹煞了柯校長的努力。

（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系暨國立金門大學通識教育中心兼任副教授、台灣獨家傳媒智庫執行長）

【系列完，曾建元專欄每周五刊出】

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紀錄：張筱婷