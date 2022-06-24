●1946年4月15日，艾文思正式退伍

艾文思正式退伍，恢復了平民的身分，此時軍法已經對他無可奈何了。據推斷，艾文思其實在台灣的時候就已經苦思如何脫身。但他當時不能提出退伍申請，怕引起上級的懷疑。所以只得以家庭因素申請緊急事假，設法盡快離開台灣。他甚至在離台時還故意將大部分的衣物留在宿舍，製造只是暫時離開的假象。然而一到上海後，他立刻積極地申請退伍。而就在此時，美軍頒布了《戰後退伍條例》，使得符合條例中服務年限46個月（1942.5-1946.4）的艾文思，剛好符合新出爐的規定，而得以及時脫身，免受軍法的管轄。

【上海26日電】美國駐華陸軍總部26日宣稱：美軍回國條例已訂定：……4月起，美軍官工作計點47分，或在軍隊服役有46個月，可以回國。預計本年2月開始每月回國美軍將達1900至2000左右。

●1946年4月15日，安藤利吉移監上海

安藤、諫山春樹及另外7名軍法官，因處死14位美國陸軍航空人員，而被押送到上海，關在楊樹浦區的提籃橋監獄，等待接受盟軍的軍事法庭審判。

●1946年4月19日，安藤利吉服毒自殺

安藤及軍法處長助理松尾少校於審判前自殺。（在接收初期和安藤有過接觸的嚴演存，在其回憶錄中對於安藤服從天皇命令，最後自殺，認為他是一個識大體有氣魄的軍人）

安藤的案子是由盟軍法庭直接審判，在其自殺後，依然於1945年7月15日如期開庭。台灣流傳70多年的謠言：安藤是被葛敬恩派人到上海滅口所暗殺，是經不起考驗的。一來，如果盟軍法庭的戰犯在中國監獄無故暴斃，美軍總部是不可能不追究的。二來，葛敬恩和陳儀在中國算是非主流派的一個小團體，而且比較接進民主派人士；向來為情報特務系統 （軍統、中統）所不滿，而上海是中央嫡系重中之重的地盤（湯恩伯），他不可能為所欲為。但這謠言在台灣知識、文化界一直流傳至今，2000年初終於有日人著書澄清。

【美國新聞處上海20日電】駐華美軍總部20日宣布，以戰犯嫌疑罪被囚於華德路監獄之前台灣日總督安藤利吉，於19日深夜自殺殞命。安藤係被認為在台集中營虐待戰俘之主要負責人。其自殺係採取服毒之方法。獄中看守每隔15分鐘檢查一次，這日下午11時45分，稍見安藤自於地上呻吟不止，該看守當即前往打電話召叫醫生及護士，及返獄室，見安藤已氣絕身死。當安藤入獄之時，曾脫衣服檢查一遍，並經常採取一切通常對自殺的防範，但該犯顯然曾以強烈之毒物秘藏於衣縫內，安藤之屍體已運至第172號醫院（註：美軍駐上海醫院）檢驗，並移交墳墓登記組，以便大葬。（圖文：作者炳文提供）

上海提籃橋監獄（照片：作者炳文提供）

●1946年4月24日，安藤法律顧問於獄中自殺

松尾是主導處死美軍飛航人員的主謀，也步安藤後塵，於審判前在獄中自殺。（照片：作者炳文提供）

●1946年4月24日，由美軍所主導遣返的最後一批日俘、日僑離境

由美軍所主導的日俘、日僑遣返作業已全數離境。戰後在台日僑普遍想留在台灣，但雖然幾經行政院出面和美軍協商，最後只有7716名技術人員連同其眷屬得以如願；繼續留任到年底。這些日人都是各單位運作所必要、且台灣也無法即時填補的人員。

【留用日警55名，擔任技術工作】 中央社記者頃就參政會建議台省停用日警事，走訪台署警務處處長胡福相，據稱：本省留用日警僅55名（原有1萬3000多名），分任鑑識、指紋、攝影、電訊等技術工作；均為有多年經驗者，其名義則為技師或助理員、僱員、技士等。

●戰後內地大批專業人員輾轉趕來台灣，支援重建

戰後由於交通工具的缺乏，直到1945年底、1946年初，內地前來支援的技術人員才陸續抵達。例如中油公司從甘肅老君廟煉油廠跋山涉水調來的團隊、資委會送到美國田納西大壩發電廠，實習兩年返國的電力工程師孫運璿、由陝西寶雞趕來，日後蜚聲國際的橋樑大師林同棪（台糖鐵路工程處長），從重慶趕來，日後UCLA知名教授余瑞礎（台鋁）都是耗費一段時才趕到台灣。至於需要大量補充的教員，更是由於內地人員缺乏意願，招募、補充相當不易。

【國際知名結構大師林同棪和台灣的淵源始於1945年戰後的接收】林同棪工程顧問股份有限公司為國際知名結構大師林同棪教授繼1954年於美國舊金山成立林同棪國際工程顧問公司後，為增進台灣工程界對預力混凝土於土木、結構 工程上之認識及應用，乃於1971年在台北創設林同棪顧問工程師事務所，其後為拓展業務，於1976年改組為林同棪工程顧問股份有限公司。

●葛敬恩苦口婆心的向台灣民眾解說：留用日人是必要的措施。

不同於美軍迫於南韓民忿，急於將日人全數遣返，以及南韓民眾激烈反抗留用日人的情緒，台灣的社會及政府，對日本人員的留用是抱持最友善的態度：不但希望大量留用，同時在1946年初，就給予他們正常的薪資及待遇。葛敬恩甚至於1946年1月，在台唯一一次的廣播中，苦口婆心的向台灣民眾解說：留用日人是必要的措施。

【1946年1月2日葛敬恩以長官公署祕書長的身分，在電台廣播的片段】〈 新台灣的前途〉「……更進一步説，台灣同胞固然有許多優點，但還希望大家要虛心，不要自滿。 過去日本統治台灣對於台灣人民的壓迫，雖然厲害，而我們也不能不承認：台灣有日本的經營，才有今日的進步，同時台灣人民也獲得許多現代知識與技能。不過以台灣人民現有的智識技能與經驗，即認為能夠在產業和行政各部門中，全部接收過來，恐怕還沒有把握。所以政府在接管之際，不得不暫時酌留部分必要的日籍人員……」

●1946年4月27日，美軍聯絡組準備結束、離台

聯絡組中山南路的的總部大樓還給了相關單位，在北投借用了半年的溫泉旅館，也立刻被其他單位搶著承租。自此，相對於南韓、日本仍然有10萬、20萬的占領軍，基本上，台灣已經沒有美軍了。

●1946年5月1日，聯絡組結束離台

這一天美軍聯絡組結束了在台的任務。美國在台北的領事館則逐漸括充它的功能。過去一段時間，中方人員搭乘美國軍機到上海的便利，也委婉的被領事館停止。

貝格上校這一天離開了台灣，而且由於戰後美軍縮編的原因，回國後，他的階級也由暫上校（Temporary Col.）回復到原來的中校。

美軍聯絡組本來的任務相當單純，而且有一定的期限，因而時候到了就走人。

※自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題。

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】

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