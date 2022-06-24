已經在大陸工作生活14年的「台二代」黃元澤，對祖國故鄉這塊土地上蘊含的無限機遇，他充滿期待：「我願在大陸這片土地上，繼續深耕下去。」

1982年出生的黃元澤，來自台灣台北市，現為位於福建省漳州台商投資區的龍海萬里川工業發展有限公司副總經理。他因積極參與疫情防控，獲得第三屆「漳州青年五四獎章」。今年6月18日，以「同心向未來，建設新福建」為主題的第七屆世界閩商大會在福州舉行，黃元澤也作為台商代表參加了該活動。

「登陸」求學

早在1989年，黃元澤的父親黃信輝就「登陸」打拚，1993年在祖籍地漳州創辦了這家服裝代工企業；自己也跟隨父親的腳步，2000年高中一畢業就來到大陸求學。

因業務擴張和發展的需要，2006年，父親在漳州角美置地建立現在的公司。2008年，26歲的黃元澤到父親的公司學管理。在父親的傳幫帶下，主要學習和負責生產、業務管理、人事管理和財務管理。

當初為什麼把公司創建在漳州龍海（今漳州台商投資區）？據黃元澤披露：「由於父輩看好大陸市場，且漳州各級政府均給予台胞台企投資興業強有力的支持，因此經過對多個國家、大陸多座城市的對比後，決定選擇落地漳州。」

不同於父輩，黃元澤作為新時代青年，為何同樣選擇在此發展？黃元澤坦言，漳州「宜居宜業」是最吸引他的地方。

「初到漳州，這座城市便讓我感到很親切和熟悉。」在黃元澤看來，這裡的氣候、飲食、語言，和台北有著諸多相似之處，很快便融入。

近年來，大陸經濟飛速發展，黃元澤親眼目睹了身邊一幢幢高樓拔地而起，民眾的生活水平不斷提高。「現在我回到台灣反而不適應了，因為現在大陸的生活無比便捷，一部手機就能搞定日常的衣食住行。」黃元澤說。

「接棒」父業

現年40歲的這位台灣青年，如今不僅順利「接棒」父親的服裝代工企業，還有了自己的創業項目——數碼服裝印花。在萬里川企業的展廳內，足球、高爾夫、羽毛球等各種運動套裝掛滿櫥窗，還有定制的護士服、校服、工裝、環衛服等分區擺放，讓整個展廳儼然成了一個服裝商場。

在車間裡，一排排自動繡花機與數碼印花機器有序運行，織布、印花、洗水、刺繡加工等服裝生產的整個產業鏈條一應俱全。黃元澤說，公司產品大部分出口日本，長期生產ASICS、YONEX、LeCoqSportif等國際運動品牌訂單，同時生產護士服、校服等制服。

「近年來，企業拓展內銷，已經為當地數十所學校以及多所醫院提供服裝。」傳統行業轉型升級不易，但黃元澤表示，立足大陸市場，拓展內銷，「大陸市場很大是肯定的，相信有很多機會。」

如今，黃元澤的數碼服裝印花項目成功落地，不僅供給家族企業，也接到不少外部訂單。家族企業訂單穩定，給了他更多信心。黃元澤表示，「台二代」不止步於接班，「要跟上大陸產業發展的大方向，去開拓新項目。」

如今，黃元澤接過父輩的接力棒，帶著萬里川企業更好、更快地發展。

「深耕」大陸

在黃元澤心裡，海峽兩岸同胞從始至終都是一家人。新冠肺炎疫情發生後，萬里川企業積極轉產防疫物資，增設口罩生產線，供應周邊企業疫情防控之需。

2020年，漳州台商投資區舉辦了海峽兩岸(白礁)保生大帝信俗文化節文創設計大賽。黃元澤創新思維，將保生大帝信仰中的國母獅元素印在口罩上，其作品獲得銅獎。

黃元澤（右）向參訪者介紹自己獲獎文創作品。（作者提供）

「將保生大帝信仰中的國母獅元素印在口罩上，這讓我看到傳統文化與文創結合的新方向。」對於自己的獲獎文創作品，黃元澤頗為滿意：既助力疫情防控，也傳播保生大帝文化。

面對人力成本的不斷上漲，黃元澤認為，自動化是發展的必然，內部延伸產業也可以增加利潤。目前，全球經濟不確定因素增多，而這邊工人工作效率高、操作熟練，加上各種配套齊全、生活便利，投資環境好，因此，公司可以穩定地在大陸發展。

對比前後20年的變化，公司所在地從一片荒蕪發展成台企密集的漳州台商投資區，父親黃信輝已擔任漳州台商投資區台商聯誼會會長，自己也逐漸成長為公司副總經理，黃元澤感歎大陸進步非常快，「相信會越來越好。」

對於有的企業向東南亞遷移，也曾赴東南亞考察的黃元澤和他的父親卻堅定「深耕」大陸。黃元澤認為，大陸的工人素質較高、交貨快，產業鏈完整，綜合起來效益更好。

「大陸市場廣闊、潛力無限。」黃元澤表示，未來企業要繼續發展，要引進設備和人才，做精做細做好品質和服務。（張金川/福建）