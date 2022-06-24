行政院政委兼經貿總談判代表鄧振中不日將赴華府，與美國貿易代表戴琪就「台美21世紀貿易倡議」進行首次談判，而這也是鄧振中期盼了三十年的談判，到底要談什麼？預期會談出什麼結論，值得期待。

6月初，鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇晤談後宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，這個倡議的目標雖是簽署台美自由貿易協定（FTA），但在拜登政府未獲國會關稅談判授權的情況下，近期雙方只能先談貿易便捷化、法規訂定原則、農業、反貪污、協助中小企業貿易、掌握數位貿易所帶來的利益、推廣以勞工為中心的貿易、支持環境及氣候行動、標準、國營事業、非市場政策及做法等11項議題。

FTA的談判重點原是在關稅及市場准入，惟短期內台美不可能觸及此一議題，因此鄧振中稱目前是用「堆積木的方法」來推動，先堆可以堆的積木，待時機成熟，再補上關稅及市場准入這塊積木，如此即可以完成我們理想中的台美FTA。

用堆積木的比喻，雖人人懂，但倡議中的便捷化、農業、標準、國營事業、非市場政策等11塊積木，日後到底要怎麼堆，是先堆我們的積木，還是先堆美方的積木？自月初記者會大略談過之後，並未再聽到行政院進一步的闡釋，這11個議題譬如說農業，到底要談什麼？對我國的影響是什麼？對我國農業發展的效益在哪裡？行政院的說明不到40個字：「透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等方式，尋求可促進農業貿易之法規。」寥寥數語，雖字字能懂，卻句句不明白，實在很難理解日後雙方到底要談什麼？

再如國營事業這個議題，行政院的敘述也是文言文：「認為國營或國家控制事業，及政府指定之獨占事業不符市場常規的作法，會對國際貿易及投資造成顯著扭曲。發展規範以確保相關政府控制事業依市場機制運作、公平監管，且不會接受扭曲貿易的非商業性援助。」這個說明，大概也無人能懂。

台美到底要談什麼？我方希望能達到什麼目標？目前除了拋出一些名詞之外，讓外界比較聽得懂的就是日後時機成熟，會簽署理想中的台美FTA。然而，對於農業、標準、國營事業、非市場政策、推廣以勞工為中心的貿易等等，到底美方想談什麼，葫蘆裡賣的是什麼藥？鄧振中或行政院，或者經濟部都應該對外說明，甚至應該儘速做政策影響評估才是。

猶記得，2013年6月兩岸服務貿易協議簽署，當年馬政府樂觀得以為藉由此一協議，可促進服務業進入大陸市場的競爭力，讓台灣經濟邁入一個新里程碑，未料，卻引來了排山倒海的抗爭，當年在野黨主席，也就是今天的行政院長蘇貞昌嚴斥兩岸服貿協議是黑箱協商，他說：「既然政府傲慢在先，我們一定要擋，讓人民減少受害。」蔡英文也表示：「即使迫使政府必須和中國方面重開談判，也在所不惜。」

隨著在野黨的批判，兩岸服務貿易協議自此爭議不斷，於次年更引發太陽花學運，學生占領立法院，攻進行政院，時而路過，時而占領，讓社會為之緊繃，經濟部大門甚至為此深鎖半年之久，何以致此？這正是談判期間和外界溝通太少，以致協議簽署後，業界疑慮四起，反對者見縫插針，社會群情沸騰，終致一發不可收拾，而前功盡棄。兩岸服務貿易談判期間，鄧振中任職國安會副秘書長，對此應知之甚詳才是。

我們在此要提醒行政院，兩岸服務貿易談判的經驗告訴我們，即使談判的協議內容對我方再有利，若不於平日與業界、媒體多多溝通，讓各界了解談判進展，明白我方因此得到什麼，損失什麼？哪些法規要修正？政府會有什麼因應策略？待完成談判一公布，各方驚訝之餘勢必引起紛爭，甚至激起學運，千萬別低估社會情緒的力量。

隨著台美首次談判於月底舉行，接下來不論實質談判，或工作階層協商都將密集舉行，行政院應於每次談判之後與媒體交流談判內容，以讓國人知悉和美國談了什麼，其間或者會引來質疑，甚至抗爭，但這是好事，須知，與其最後一刻揭曉談判內容而引來排山倒海的學運，不如在協商過程中先讓社會廣泛討論，如此反而有助於國內共識的形成。

蔡政府九年前在野時，如何慷慨陳詞於兩岸服貿協議者，如今身為執政黨自應身體力行於台美貿易談判，以更高標準要求自己，並多與人民溝通才是。