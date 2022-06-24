2022年6月18日「烏克蘭現場實錄與反思：新冷戰的開端？」線上座談，由海潮智庫主辦，以及新國際理論與實踐中心、台灣社會研究學會、跨界文教基金會協辦。本次座談由成大文學院教授鍾秀梅主持，戰地記者張翠容主講，並由「苦勞網」、「冰角新聞」的王顥中回應，討論烏克蘭的局勢，藉此思考台灣未來。海潮智庫 發起人王義雄首先致詞：烏克蘭戰爭是可以避免的。烏克蘭其實可以成為中立國，避免將人民帶到戰爭上。烏克蘭選擇加入北約，成為美國陣營的一部份。此戰爭給予世界的教訓是小國要有強烈的外交斡旋，才可以盡量避免戰爭。而台灣或許不太可能有外交斡旋的空間，就一定要靠人民，從內部產生力量，才能試圖消弭戰爭、化解兩岸衝突。

烏克蘭的過去與現在

香港知名記者張翠容從烏克蘭歷史談起，她曾於2012年至2014年間前往烏克蘭考察。烏克蘭做為一個「邊境之地」（Borderland），早在13世紀蒙古人西征，便埋下烏俄矛盾的種子。烏克蘭人的祖先可以追溯到9至13世紀的基輔羅斯，它是以東斯拉夫為主體的羅斯國，直到13世紀被金帳汗國（或稱欽察汗國）所滅，波蘭、立陶宛統治基輔羅斯西部，烏克蘭東西分裂的悲劇於焉展開。17世紀「哥薩克國」時代，烏克蘭人開始有政治實體與明確疆域，但它夾在波蘭、莫斯科公國、鄂圖曼帝國、克里米亞汗國等四大強權中。像是哥薩克曾和瑞典共同抗俄，烏克蘭得以短暫獨立。之後凱薩琳女沙皇3次瓜分波蘭，西烏克蘭併入俄羅斯，哥薩克軍轉而效忠沙皇，俄國十月革命成功後，烏克蘭於1922年12月加入蘇聯。二戰時，「烏克蘭民族主義者組織─革命派」（OUN-B）的斯捷潘‧班傑拉（Stepan Bandera），曾與納粹合作抗俄並短暫建國，在烏克蘭西部他曾被奉為國父,但始終難逃法西斯的歷史定位。而他在國際上的認知就是法西斯〪1954年為慶祝俄羅斯與烏克蘭「重新統一」300年，赫魯雪夫將克里米亞規劃為烏克蘭管轄，直到1991年完成建國夢。這些是烏克蘭數百年來的歷史概述。

而在民族的爭論上，則有東斯拉夫人的大俄羅斯人、烏克蘭人（小俄羅斯人）和白俄羅斯人的區分。波蘭─立陶宛聯盟統治下的西烏克蘭人，仍使用斯拉夫語、東正教禮儀，他們接受羅馬天主教為最高權威，文化藝術上也有很大的共通性。對俄羅斯而言，東正教的信仰使得俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯有共同文化歷史和價值觀。

現今普丁攻打克里米亞時，曾宣稱這是「重新統一」，並認為頓巴斯自古以來一直是俄羅斯土地，並不屬於烏克蘭。這源自於1918年列寧將頓巴斯地區「送給」烏克蘭，乃是基於民族自決論，但他比較是傳統大家庭觀念的管轄方式。現今這對烏克蘭而言是侵略，成為抵抗專制、為自由而戰的說法。

那何謂「新冷戰」？張翠容指出，1998年佐治‧凱南（George Kennan）稱北約東擴為「新冷戰的開始」。烏克蘭之後陸續展開顏色革命，包括2004年橙色革命，之後有2014年廣場革命（Euromaidan）。特別是2014年去俄羅斯化，東西產生分裂的危機，將國族認同（National Identity）推到最高。2014年波羅申科上任後，推動以烏克蘭語為主的「國家語言法」，排擠俄語，講俄語是會被懲罰。2019年澤倫斯基上任後，印刷媒體只許以烏克蘭語發表，並以保護國家安全之名，關閉數家親俄媒體，而親俄者則用叛國罪名來拘捕。他把加入北約目標寫入憲法。2020年9月連續兩年參加北約大規模聯合軍演，2021年俄羅斯在烏境外集結兵力。但這些過程中，都在爭論烏克蘭是什麼民族、都在爭執自己的利益。

張翠容也指出，顏色革命是一場「代理戰爭」，這是在某些敵方大國爭奪地緣利益的前提上，出現大型的革命行動。此革命運動推翻某一種制度、領導人，卻沒有制度的改變。2014年後有很多烏克蘭人失望，因為這只是由一個親歐的人取代親俄的人、某一利益集團取代另一集團，無法體現人民對民主的渴望。顏色革命背後是不同利益集團之間的對抗，與人民背道而馳。張翠容認為顏色革命不能驟下定論，但「政權更迭」（regime change）不等於「革命」。至於這一場戰爭是否有「不結盟運動」的可能，她認為不結盟不是被動的，應該要超越利益集團。過去每一場戰爭是權力兩極（two poles power）的對立，被國際加工、渲染。這一次「全球南方」（global south）可以扮演何種角色？怎麼化解「選邊站」的問題？這仍可以深入討論，國際關係不是非黑全白。戰爭是野蠻的手段，不能採取這樣手段去解決問題，這場戰爭讓我們反省國際政治秩序，怎麼推動變革，讓更多人可以參與秩序的重建。

「新冷戰」下重塑南方不結盟運動

王顥中則從全球南方（globe south）的不結盟策略，談論這場「新冷戰」。這場戰爭有過去第三世界「不結盟運動」的味道，至於是否能進一步發展成「結盟」，則有待觀察。面對烏克蘭戰爭，「西方」國家的聲音很不一致，特別是美國和德國、法國態度很不同。此外，非洲國家也和美國不同調，26個非洲國家棄權譴責俄羅斯，因為俄羅斯的糧食、化肥貿易，會導致非洲的生存危機。此外，也有義大利工人反對武器上飛機、反對製造戰爭螺旋的訴求，德國鐵路工人反戰罷工，他們認為烏俄雙方都要收束。而「捐助」烏克蘭的問題，反戰人士會希望「捐助」人道救援物資，而非武器。王顥中也提到媒體緊縮「言論自由」的現象。像是媒體「RT」（今日俄羅斯，Russia Today）被指控為俄國的宣傳工具。然而RT有許多年輕記者，在2014到2022年的頓巴斯內戰中，也有記者前往現場報導，他們反戰，卻被官方箝制。這突顯出官方不相信民眾能在多元的媒體中產生好的判斷與觀點。1991年以來迄今，美國投入50億美元扶植各種NGOs，用來抗衡俄國力量。而中國則是整肅公民社會，要清除掉接受美國支助的團體。上述二元對立情況，提醒我們從台灣角度思索時，常常為了要反抗、解決當前的問題，會使用自由主義與極權主義對立的框架去處理。我們如何重新思考未來，以及可能爆發的衝突，便要更為謹慎。

此外，學者蘇哲安則思索如何終結戰爭？怎麼解決土地的問題？他認為我們應該要去質疑我們吸取知識的管道與媒介，這場戰爭是一場「種類戰爭」（Species war），是現代性、殖民主義的結合體，發生在人類和不同物種之間的關係。它也是一種殖民話語，如果使用這種論述，會不斷揹負殖民主義遺產；林深靖則指出，這是一場「等待被加熱的戰爭」，雙方將世界的秩序維持在敵對狀態，在此架構中創造「戰爭財」。要如何打破現有的二元對立，仍是有待解決的問題。（作者為國立成功大學台灣文學系博士候選人）

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