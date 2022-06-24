姑且不論柯文哲提議金廈大橋的真實動機，大橋對金門發展而言如同台灣之於ECFA一般，有其至關重要的討論必要。惟是路橋容易心橋難，金廈大橋的本質是政治問題而非技術問題，自民進黨重新執政後，選擇在兩岸問題上劍走偏鋒，造成雙方交流進入冷戰期，如今國際大環境加深意識型態對立的困局，兩岸重啟對話的機遇短時難見，至少在民進黨持續執政之下已無可能。心橋未通，何來路橋?

但在法律所容許的自治範圍內，金門人持本位主義立場，捍衛自身繁榮發展的生存權，本就無可厚非，畢竟台灣給不了金門一間台積電，給不了金門突破性的繁榮可能。金門與台灣興衰與共的關聯性漸行漸遠，是地理條件使然也是必然，何況在政治層面上，金門就算想與台灣有臍帶關係，台灣恐怕也只是把金門視之盲腸，台灣每每產生兩岸關係不對等的低下感，金門之於台灣之間何嘗不是如此?

因此，如是金門人自主發動公投討論「金廈大橋」興建與否，台灣在情理上都應予肯定。於法，如將造橋公投推定為《公民投票法》有關地方性公民投票適用事項—地方自治事項重大政策之創制或複決，則中央亦不必急於將此先拉高到憲法位階，討論造橋是否屬於縣一級交通自治範疇；或是引以《憲法增修條文》—省承行政院之命，監督縣自治事項，主張由福建省政府督管之。尤其一旦將兩岸事務回歸《兩岸人民關係條例》管理範疇，則金門應有的地方自治將淪為空談，金門又將回到為台灣本島服務的政治工具命運，兩岸分治之苦果由此可見。

論起「金廈大橋」名稱適當性，吾人更樂見以「雙門大橋」、「福建大橋」為名。一者，金、廈兩地千年以來一衣帶水，實屬一家，母需爭金、廈兩字之先後或彼此謙讓，何妨引高雄、屏東兩縣市，同樣有將林園、新園兩鄉均有園字而命名為「雙園大橋」的佳例援之?次則，金、廈兩地在法理上同屬福建省政府管轄，如以福建取名，亦不生尊卑對等之議，如同台中有一條以台灣大道為名之道路，並無不可。

但盼造橋一事早日回歸金門地方自治所許範圍，讓金門人自主決定大橋興建與否，而非讓台灣本島抱以「媽媽覺得兒子冷」的心態，假國家安全之名，過度干涉金門在地發展忽略其需求，此論點不也符合綠營念茲在茲的「住民自決」?

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