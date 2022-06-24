游錫堃院長日前表示，我國自製的「雲峰飛彈」，其射程能打到對岸北京，不但引發各界譁然，對岸國台辦發言人更痛批我國立法院長喪心病狂；隔日院長立即改口，聲稱其陳述的資料為閱讀媒體才得知，發言之目的乃希望雙方和平發展。

游院長雖然已更改先前說法，但其發言內容仍舊出現許多問題，本文遂一一解釋。

根據目前已公開的資料顯示，由我國自行研製的「雲峰中程巡弋飛彈」，其射程應界在1200-2000公里，飛行速度為三馬赫，採用GPS慣性導引與地形匹配技術，若單以性能來說，確實為國軍重要的反制武器，假使台海不幸發生武裝衝突，該武器確實為國軍的反制武器之一，但以巡弋飛彈先天的限制，以及台海兩岸本身力量的對比，戰時雲峰飛彈能構成多少實質破壞，恐怕仍待以商榷。

舉例來說，巡弋飛彈受限於先天彈體尺寸，其彈頭炸藥量的確不如傳統的彈道飛彈，除非將核彈至於巡弋彈頭中，但台灣若安裝核彈，則有觸犯國際法與戰爭法相關的風險，故世界上多數國家，均以傳統炸彈作為巡弋飛彈的彈頭，因此對潛在的假想敵而言，其破壞力相當有限。

以中華民國（台灣）目前的國力來說，雖然政府已核可海空軍進行2400億元的特別預算案，來增強國軍的境外作戰能力。但以現實面而言，海峽兩岸的軍力數量、科技實力本為極度不平衡，若單方面限於永無止盡的軍備競賽，台灣究竟能有多少資源與中國大陸進行消耗？抗衡？其先天的國防資源更是必須納入考量的範圍。

以中國大陸超過960萬平方公里的土地，其境內的軍事基地、組織、部隊集結地等超過數百處，因巡弋飛彈本身的破壞力有限，加上其精確度究竟為何？也為外界所好奇，除非國軍能擁有超過千枚以上的巡弋飛彈，否則對於中國大陸的軍事威脅實在有限。

從實務面而言，海峽兩岸在「政治與軍事」上仍處在相互對抗的階段，雙方的軍事資源、財力與科技實力均為衡量強弱的標準之一，因院長的個人說詞，導致兩岸關係陷入某種程度的尷尬氣氛，不但讓對岸未來更有「武統台灣」的理由，戰爭爆發吃虧的永遠是平民百姓。

俄烏戰爭的教訓即在眼前，若沒有西方國家的軍事援助，烏克蘭的國力無法進行如此長久的消耗，縱然台灣能抵抗共軍首波、第二波的攻勢，其後續龐大的作戰資源，中國大陸反而比台灣更有本錢、資源進行消耗戰。

當前台灣的主事者思考的重點在於，如何降低兩岸之間的不信任？如何降低雙方擦槍走火的可能性才是政府應努力的方向，縱然在兩強之間難為小讓我國生存不易，但為何台灣不能主動地降低雙方的對峙情緒，使台灣海峽不致成為地球上最危險的區域呢？

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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