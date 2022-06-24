美國與台灣戰略安全對話「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），本周於美國大華府地區登場，國安會秘書長顧立雄率國安部門高層，與美國軍政高層進行戰略對話。本次會談除討論美方主導的軍售建議清單外，也將討論與美方國民兵合作事宜，不論有關軍售項目的更動或軍事訓練合作項目的規畫，都牽動台灣國防政策的重大轉變，必須謹慎。

戰略轉向 消耗解放軍

《日經新聞》引述美國國會消息來源指出，今年「蒙特瑞對話」主要議題是美國對台軍售項目。美國已準備好一份建議台灣採購的武器與系統清單，大約有20種武器和其他專案。拜登政府打算優先出售被稱為「非對稱戰力」的武器，這些武器包括反艦導彈和防空系統，以及收集情報以確認敵人行動的偵察和早期預警系統，這標示拜登政府對台軍售，將推動台灣往建立不對稱能力的方向轉變。

拜登政府對台軍售政策改為以不對稱能力為優先，並取消或阻止台灣原先提出的部分武器採購專案，因而引來不少質疑與批評。美台商業協會與台灣美國商會發表聲明，認為拜登政府若只聚焦於解放軍全面侵略台灣的場景，凡是不符合這種場景的軍備採購要求就會被拒絕，不僅不利台灣威懾能力的提升，反而會削弱台灣整體防衛能量。

美軍將領如前印太司令部司令大衛森上將認為，不對稱戰力只是台灣整體防衛能力的一環，它只有在敵人入侵後才能發揮作用，若要事先阻止敵人發動戰爭，還需要靠戰機、戰艦、潛水艇等常規武器才能提供強大的嚇阻能力。

維持強大的海空軍期能殲敵於境外，長期以來是台灣追求的目標，並投注最多國防資源，拜登政府對台軍售項目的改變，意味美國對於台海戰事的設定有了變化。

拜登政府對於台灣戰爭的劇本設定不是防止戰爭的發生，而是認定戰爭必定發生。也就是原本投資於戰前的嚇阻和預防，轉向在戰爭爆發後誘敵深入，在陸地進行消耗戰，牽制解放軍，延遲北京完成政治目標。

牽動國安 決策須謹慎

如果配合這次會談的另一個重點，與美國國民兵建立軍事訓練合作，就更可以確定拜登政府的政策方向。近來美方對我兵役制度與人員訓練表示相當的關切。日前美國聯邦參議員譚美訪台透露，去年7月她領銜提出的「台灣夥伴法案」，獲得跨黨派支持，美國國防部正積極研究國民兵與台灣合作交流。在美方關切下，我方除加強退伍軍人教召外，「全民防衛動員署」也已經掛牌上路，也開始出現對現行役期的檢討。這次國安軍事高層對話，極有可能進一步強化相關訓練合作，影響我國後備動員與兵役制度。這也是朝預想戰爭發生後城巷戰的場景設定去規畫，與前述的軍售規畫一致。

從以上跡象，可以見到拜登政府對於台灣的戰略設定有了很大的轉變。無論是軍售項目與軍事合作，這樣的轉變很難不與烏克蘭戰爭的發展做出聯想。美國似乎想要在台海複製烏克蘭的經驗，牽制與消耗解放軍，拖延北京實現其政治目標，進而阻擾中國大陸的發展進程，遏制中國對美國霸權的挑戰。姑且不論北京是否會像莫斯科跳入圈套，台灣的戰略縱深與國際處境都遠不及烏克蘭，烏克蘭的戰爭發展至今已經造成重大的生命財產損失，台灣還要重蹈覆轍嗎？

就算天佑台灣，北京保持戰略定力，這個重大的國防戰略轉向，台灣也將要付出重大的成本。過去多年蔡政府引以為傲大力推動的國防自主，如潛艦國造、國機國造的沉沒成本；放棄軍事專業化的兵役制度，積極的社會動員所耗費的社會成本，這都是我方高層必須思考的。一味地配合美方，做出勞民傷財的國防政策轉向，失去戰略自主，恐怕要讓台灣付出重大代價。