俄烏戰爭開打迄今超過4個月，搞得兵疲馬困，英國首相約翰遜再訪基輔後有感而發，指出隨著戰爭拖延，世界各地可能會出現「烏克蘭疲勞」的風險。果不其然，除了波蘭支持抗爭到底外，歐美各國多數民眾已表示紛紛表示不耐煩，希望烏克蘭能讓步止戰，甚至割地求和。

上周，歐洲外交關係協會（ECFR）發表了一份在10個國家進行的涵蓋了8000名受訪者的民意調查報告。報告顯示，與開戰初期一邊倒地堅定支持烏克蘭不同，被調查者希望戰爭儘快結束、甚至烏克蘭作出領土讓步也沒關係的「和平派」佔35%，支持將戰爭進行到底直至勝利的「正義派」只佔25%。總體而言，主張「求和」已高過「主戰」10％。波蘭是唯一一個國家，支持戰到底的人（41%）超過了儘快結束戰爭的人（16%）。歐盟最重要的兩個國家德國和法國，有超過4成被調查者希望儘快結束戰爭，支持戰到底的只有2成。

美國的民意也在發生變化，《洛杉磯時報》專欄作家麥曼納斯在比較了美聯社4月和5月的民調之後發現，美國人的心意改變了。5月的調查顯示，高達51%的受訪者認為，目前最優先考慮的，是降低這場戰爭對美國經濟的衝擊。

目前看來，除了始作俑者的美國、英國，因為騎虎難下仍非得繼續援助烏克蘭不可，其他國家或多或少都開始有心無力、口惠而實不至。問題是，美國和英國都在經歷著40年來最嚴重的通貨膨脹，其中英國5月份的通貨膨脹率高達9.1%，在G7中排第一位，美國連續加碼加息3次物價還是一路往上飆，國內經濟壓力這麼大，通貨膨脹已經快爆炸，「泥菩薩過江，自身難保」，美、英對烏克蘭的支持還能持續多久，實在有點懸乎。

對照俄羅斯總統普丁上周堅決表示，達成目標前，絕對不會撤軍；歐美國家卻已出現民心分歧，大多準備打退堂鼓，以求保全本國的民生經濟。然而，經由這場戰役，澤倫斯基把自己從「喜劇演員」打造成「悲劇英雄」，所以絕對不會承認自己只是傀儡，必定會拖歐美等國下水，將所有失敗與過錯都推給歐美各國，控訴遇人不淑、時不我予，而淪為犧牲品。

俄烏打成持久消耗戰，雖仍歹戲拖棚，但鹿死誰手已逐漸明朗，烏克蘭根本賠了夫人又折兵，領土四分五裂快變成內陸國，一旁波蘭還對烏西居心叵測、虎視眈眈，上千萬人民變成難民流離失所，自己的政府、政權也將岌岌可危。

疲勞就是心累，但願眼不見為淨，烏克蘭已快被歐美放生，放生就是拋棄，任其自生自滅。他山之石可以攻錯，歐美現在怎麼應付烏克蘭，以後就會怎樣對待台灣。開弓沒有回頭箭，「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」真不應該輕啟戰端，後悔莫及。更何況，台灣對上大陸連玉石俱焚都不能，就是以卵擊石，下場恐怕更悽慘，只有充當美日砲灰的份。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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