天氣變熱了，盛夏說來就來，你討厭這樣的天氣嗎？暑假要到了，不管你有沒有都是個令人開心的時刻，尤其疫情稍緩，眾人蠢蠢欲動，規畫國內外旅遊成為立即要務。但天下並沒太平，俄烏之戰不知還要打多久？全球股市正在坐雲霄飛車；各國通膨壓力都海大；國內有各縣市候選人的提名之爭；出口有石斑魚的圍城困境。更不能掉以輕心的是，台灣確診死亡人數居高不下。每一條人命的逝去，都是一個個家庭親友間的悲傷，面對人生大慟，能不同悲溫暖以對？

纏繞在每日疫情間的新聞，除了防疫指揮官陳時中確診外，「恩恩事件」格外被綠營撿到槍大打特書。本來是眾多救命過程的一件可能失誤，但因為不夠主動調查、找到癥結、檢討疏失，最重要的是出在危機管理過程中溝通的缺乏溫度。就像當年國防部對洪仲丘虐死事件，接連出包，導致了25萬人上街頭，之後廢除了軍法，改變了台灣政治生態，造就了時代力量崛起，成為香港雨傘花運動的取經。時代、世代不同，這是1995年國防部長蔣仲苓在立法院面對媒體詢問士官兵之死時，只放了一句「哪個地方不死人」就輕易過關所無法想像的。

要做一個有溫度的人，其實並不容易。現居法國，格勒諾布爾大學社會心理學副教授、人類社交體溫調節頂尖專家漢斯．羅查．艾澤曼，寫下了《做個有溫度的人：溫度如何影響我們的生活、行為、健康與人際關係》一書提出，一杯熱茶能夠撫慰人心，但為何捧著溫暖的杯子也會影響我們的情緒？為何我們想到善良親愛的人就感到溫暖？為何我們看見悲傷殘酷的事件會覺得心寒？他強調，觸摸與溫度是強大的人類交流方式，社交體溫有時甚至攸關生死，而人類是需要彼此溫暖的動物。

映照在現實生活上，我們都喜歡與溫暖親切的人交朋友，也會盡量遠離冷酷刻薄的人，但為什麼「熱情、溫暖、冷淡、冷冰冰」這些用來形容一個人的性格或態度的詞彙，都與「溫度」有關？艾澤曼透過無數的科學研究證明，小至語言與習性，大至社會文化與人類歷史，溫度如何在無形之中影響我們的行為、人際關係與健康，甚至對人類文明產生了重大影響。

根據研究，手拿熱飲的人，會讓人覺得較親切好相處。在室溫較低的法庭裡，陪審團判的罪更重。提高體溫可以改善憂鬱症，降低體溫則可能改善糖尿病。低溫的天氣賣房子最容易成交。提高實體店鋪的溫度，消費者更容易埋單成交。

溫度大大影響了我們的社交關係，溫度能改善身心健康，溫度也讓人們個性大不相同。比起在極端氣候地區成長的人，在氣候溫和地區成長的人，個性通常較為正向隨和、情緒較穩定，對於新體驗也較保持開放心態。

「有溫度的行銷」是企業運營與廣告宣傳上常使用的手法。面對疫情，隔離、保持社交距離成為生活新常態後，我們忘記了人與人之間的溫度嗎？頭腦得冷靜，但心要溫暖，對動物來說，除了呼吸以外，調節體溫是最基本的任務之一。就像擠在一起取暖的南極企鵝一樣，依賴彼此的體溫物種存活了幾千年。台灣很小，疫情很可怕，台電也缺電，儘管天氣這麼熱，讓我們溫暖地活在一起吧！（作者為台北市出版公會理事長）