俄烏戰爭後，美歐諸國對俄羅斯發起的國際制裁超過4個月。然而，不同於過去被制裁國通常陷入經濟孤立與封鎖困境，俄羅斯貨幣盧布卻刷新戰前匯率水平而迭創新高，其經常帳戶的盈餘也超越往年，可能高過2000億美元。反之，發動制裁的西方多國卻陷入40年來最嚴重的通膨，各國領導人呼籲人民節約能源、省吃儉用。貨幣當局紛紛以升息手段遏制通膨，卻又擔憂經濟陷入「硬著陸」的衰退風險。那麼，到底誰是國際制裁的真正受害者？

制裁肯定對俄羅斯的企業和人民造成一定程度的不便，但西方企業與消費者所受的代價恐怕也不小。在英、德、法、義等10個歐洲國家進行的民調顯示，近半數歐洲人支持俄烏和平方案盡快達成，而支持恢復烏克蘭領土完整的比例卻只略高於2成。國際制裁沒有讓俄羅斯停止「特別軍事行動」，卻讓人愈來愈難以忍受戰爭的持續，只因其連帶效應造成物資價格飛漲，嚴重影響了普通人的民生消費。

為何對俄羅斯的制裁行動更像美歐國家是對自己制裁？法國經濟學家薩皮爾（Jacques Sapir）認為，西方的決策者可能被現有衡量經濟規模的指標愚弄了！確實，如果按照國內生產總額（GDP）的排名，俄羅斯排在全球前10名以外，經濟總量不及美國的1/10。然而，2014年俄羅斯占領克里米亞後的國際制裁卻不見其受到大幅影響，反而在歐洲、中東、亞洲的外交及地緣政治影響力不斷擴張。2019年《經濟學人》雜誌就問到：「何以一個經濟像西班牙一樣規模的國家，能夠做到這點？」

薩皮爾觀察，匯率是西方誤判的一個重要角度。如果以市場決定的名目匯率來計算俄羅斯GDP，那麼它確實就是像西班牙一樣大的經濟體。然而，如果以購買力平價來計算，其規模應該如歐洲第一大經濟體德國一樣舉足輕重。

薩皮爾還問到，在GDP裡計算不同部門的金額真的等值嗎？在他看來，比起工業部門及原油、天然氣、銅、農產品等資源部門，服務業的價值被過度高估了。例如網飛股價（Netflix）的本益比是全球最大食品業雀巢公司的3倍，但對真實維繫生存所需而言，娛樂和金融服務會比食物與能源重要嗎？

除了GDP規模與重要性之外，西方也忽略了俄羅斯在全球國際貿易流動的角色。雖然俄羅斯不是全球許多商品如石油、小麥的最大生產國，卻是最大的出口國家。因此，不同於以往制裁委內瑞拉、伊朗的成功經驗，想以制裁俄羅斯的手段達成軍事、外交、政治目的，難度無疑是大幅度提高。

雖然參與制裁俄羅斯的西方國家GDP占全球近半，然而總人口大約只占全球的13%，而俄羅斯與中國大陸人口就占了20%。換言之，全球還有2/3不站隊的人口，其中包括美國盟友印度、沙烏地阿拉伯等國。他們對國際貿易各種進口物資的需求，都促使其選擇對制裁俄羅斯不表態。例如，當原油從戰前的每桶75美元漲到110美元之際，印度仍能憑藉與俄羅斯的良好關係，購買到低於70美元的原油，而西方消費者只能承受高漲到天邊的油價。

因此，美元的武器化只得令美元的國際使用份額縮減，同理也發生在SWIFT的國際支付系統。在人類的生存面臨風險時刻，花拳繡腿的金融武器看來威力強大，卻在能源與糧食等關鍵物資面前，顯得微不足道。

西方國家想以經濟武器圍困俄羅斯，但決策者們引以為判斷依據的GDP經濟規模，卻是被華而不實的名目匯率與過度美化的服務業灌水的數字，高估了自己，低估了對手，也使得封鎖他人的經濟制裁手段像是懲罰自己的武器。結果就是犧牲了國內民眾的福祉，政治領袖們也難免面對民望下滑的苦果。（作者 為香港中文大學金融系副教授）