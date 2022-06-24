民進黨桃園和新竹市長參選提名人確定，新竹市長林智堅轉戰桃園固然必須請辭，但竟連副市長沈慧虹也表態將辭職參選新竹市長，造成地方縣市雙首長同時落跑投入選戰的首例。有意角逐新竹市長的民眾黨立委高虹安馬上批評首長雙辭，將影響後續市政落實與預算編列，沈慧虹則反譏高不要帶職參選，促其辭職以展現真心和決心，「雙虹」之戰提早開打。沈副市長辭意甚堅，她的說法讓人摸不著頭緒，恐怕更多是為了假想敵的攻防預做準備；「離職是我堅定參選的決心」反而像是惺惺作態。

沈副市長帶職參選，其實名正言順，用離職以展現參選決心，根本是不知所云。過去民進黨最常要求對手不要帶職參選者，多如立委選縣市長，或議員選立委，甚至地方首長去選總統、副總統等，主要理由在於兩個職位的職權沒有密切關聯，帶職參選會有腳踏兩條船的問題，而且也沒有破釜沉舟的決心。

但是沈慧虹是競選同一縣市的首長，副市長經常是市長的左右手與分身，努力目標與工作內容更是高度重疊；加上沈之所以能在民進黨內出線，完全是因為高層尊重市長林智堅的意思，沈也以林市長的接班人與市政延續者自詡，繼續擔任副市長其實就是最好的表態與宣傳。當選繼續延續施政，落選打包回家，完全不會有「吃碗內看碗外」，與缺乏決心預留個人退路的問題。然而，一個連副市長職位都不想堅持，棄市府同仁與市政於不顧，臨陣脫逃的參選人，實在很難展現延續林市府路線的決心，更不容易說服林智堅認同者的繼續支持。

此外，沈慧虹不僅譏促高虹安辭職參選，還與林智堅市長炮口一致地批評民眾黨台北市副市長黃珊珊是「寄生台北市」、「寄生國家資源」。但是，難道辭職參選，就不會有濫用行政資源的問題嗎？

如今林智堅轉戰桃園及沈慧虹在新竹出線，都是蔡總統拍板的，出缺的代理市長也將由中央指派，難道蔡總統會讓行政院長只憑自己的派系思維，或找個會扯沈慧虹後腿的人胡亂代理嗎？顯然不可能。中央不論派何人代理新竹市長，勢將成為沈的最佳助選員；不要說調動新竹市府資源，甚至連中央資源都可能直接挹注。沈要藉辭職而故作行政中立之姿，實在不免矯情。

辭職參選除了故作姿態外，另一個可能的原因在於已經鎖定高虹安為主要競爭者，希望藉「雙虹」兩位女將對決，拉高自己原本不高的知名度，同時也將國民黨的參選人、新竹市資深議員林耕仁邊緣化。否則既要凸顯自己是現任市府團隊的一員與延續者，又要切割市府團隊，難道是沈副市長對於能否帶職參選又維持行政中立，自己都沒信心？還是對市府團隊能否維持行政中立，也沒有信心？實在讓人看得一頭霧水。

沈慧虹不斷強調辭職參選的「決心」，但在確定將被民進黨徵召參選前，才匆匆加入民進黨，這在民進黨在地有意角逐者的眼中，又意味著什麼？政治「投機」的「決心」可能更多吧！（作者為國家政策研究基金會副研究員）