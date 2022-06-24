經濟部長王美花日前表示，全世界電價都在漲，而台灣電價相對非常低，所以目前的方向是要往「合理反映燃料成本上漲及中油和台電財務狀況等條件方向調整。」外界將此解讀為「經濟部已決定調漲電價」。從上次2018年4月調漲以來，台灣電價已超過4年沒漲價，這是有史以來的最長凍漲期。

而在這過程中，國際情勢、原物料價格、台灣經濟發展進程等環境條件都有了很大變化，但台電與中油因肩負政策使命，無法依照經營的實際需求決定電價，在連續凍漲下，台電今年已虧損近500億元、中油的虧損更高達750億元，已超過資本額的一半。

儘管台電和中油都是國營企業，但如此巨額的虧損已嚴重影響財務的安定性甚至商譽。台灣能源98%仰賴進口，中油、台電連續虧損，帳面數字非常難看，自然不利於對外採購時的交易條件，其結果恐將衝擊台灣的電力供應，這是一路壓抑電價的蔡政府必須嚴肅思考的課題；更何況中油、台電的虧損最終還是要全民共同承擔。

因此電價調漲幾乎已難以避免，但要怎麼做，民進黨必有一番盤算。電價太久沒調漲，這次的漲幅恐怕欲小不易，只是誰都不想被漲電價。目前傳出台電已提數個電價版本送下周一召開的電價費率審議會討論，其中，漲幅最少的版本是平均調漲5%，這已超過電價公式原則每次調漲3%的上限，工業大戶調高8%，小商家和民生用戶則是超過一定度數以上調漲。

對此，遠東集團董事長徐旭東表示，電價一次調漲8%讓人吃不消；工商協進會榮譽理事長林伯豐更直言，如果只調漲用電大戶電價那就是在懲罰業者，一定會導致企業出走；消基會則明確反對調漲民生用電價格，認為經濟部應以工業用電為漲價的第一順位，因為工業用電量占全國用電57%，而民生用電只占18%，且物價飛漲已讓很多家庭苦不堪言。

連平均調漲5%都已引發強烈反彈，台電另外還有平均調漲8%和10%的版本，應該連談都不必談了。

王美花強調，相較其他國家，台灣電價太便宜，言下之意調漲也不為過。但若是考量台灣的低薪困境，電價未必如王美花所說的那麼便宜，大家賺得少，能承受的漲幅當然非常有限；更何況調漲電價一定會進一步帶動萬物齊漲，這實在太恐怖了。

疫情加上俄烏戰爭造成能源價格飆漲、通膨壓力日增，現在是最不適合調漲電價的時候，然而，蔡政府執政以來一再拖延電價調漲時機，該漲不漲的結果，累積了至少20%的價格落後，此時此刻已無可再拖。民粹思維、選舉成精的民進黨就是太會算了，才會讓調漲電價陷入這種「父子騎驢」的窘境，根本就是咎由自取。（作者為資深媒體人）