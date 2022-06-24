新北市中和的2歲男童恩恩新冠確診後過世，連日來，恩恩的父親為了解兒子死因的真相，一路追追追，牽連出中央與地方政府的角力，引發社會高度關注。

恩爸追真相 不應該被扭曲

隨著相關事證的陸續出現，外界對這個不幸事件的來龍去脈已能大致掌握。在新竹工作的恩爸確診隔離，4月14日恩媽帶孩子到離家大約5分鐘車程的醫院進行PCR檢測，儘管PCR結果還沒有出來，但當日下午恩恩情況已快速惡化，恩媽在恩爸的指導下，不斷聯絡新北119和防疫專線1922。

其中，新北消防局、衛生局在恩媽打電話求助81分鐘後才派出救護車，而1922則在接到電話的143分鐘後將本案轉給衛福部疾管署北區管制中心，而北區中心又花了25分鐘聯絡到新北市衛生局，換言之，中央是在接獲恩媽報案後的168分鐘後才順利轉案。

恩爸想了解恩恩為何失去了寶貴的搶救時間，因此要求新北市和1922提供當時的錄音。作為失去兒子的父親，恩爸當然有權利追查真相，外界也不應任意揣測恩爸的動機。不過，連日來，在部分政治人物與媒體人的不斷放大炒作下，這個案子的發展已出現嚴重扭曲。持平而論，從前面的敘述與分析可以了解，恩恩之所以無法及時送醫，新北119和1922都有所耽誤，甚至，在兒子身體都已出現紫斑，然而恩恩父母仍決定恪守防疫指引、苦等救護車的決定也讓不少人感到不解與不捨。

但是在民進黨政治人物的全力猛攻下，恩恩事件明顯已全面倒向追殺新北市政府，除了恩爸直接要求新北市衛生局長和消防局長下台之外，親綠媒體人周玉蔻更大喊新北市長「侯友宜殺人」，而訂定防疫指引的中央疫情指揮中心且耽延時間更長的1922，則似乎已完全脫離風暴圈。

中央疫情指揮中心代理發言人羅一鈞21日指出，雖然新北市政府對此案的處理過程確實有待檢討，但他並沒有看到「在相關時序上有所延誤」；22日行政院長蘇貞昌卻表示，指揮中心之前針對恩恩案的說法是根據新北市政府提供的資料，現在如果有新的完整資料，可以重作檢討。

用同樣標準 檢視中央地方

言下之意，中央之前有關新北市政府沒有耽誤的背書不算數。那麼，什麼是蘇貞昌所說的「新資訊」呢？21日恩爸聽到新北市政府相關的錄音後，質疑新北市政府訂定了「確診者要衛生單位同意才能派救護車」的SOP，這才延誤了恩恩送醫。不過，事實上，這個流程是根據衛福部疾管署今年1月1日所公告的《居家隔離檢疫或自主健康管理者接受醫療照護時之感染管制措施》所訂，其他縣市也都是如此。

如基隆市消防局救災救護指揮科長黃欽賢就說，在恩恩事件之前，基隆市消防局同樣必須等衛生局通知，才能夠派救護車送往指定醫院；桃園市消防局長謝呂泉在回應議員質詢時也表示，之前救護車都要經衛生局指揮出動。換言之，恩恩案發生當下，新北市政府處理的流程並非自己獨創的。

恩恩過世之後，指揮中心放寬了救護車出勤的標準，也開設了學齡前兒童就醫綠色通道。然而，儘管如此，屏東還是連續發生了醫院拒收確診發燒兒童的案例。

當然，從事後流出的錄音聽來，新北市政府相關人員確實有不知變通，甚至同理心不足的問題。然而，回到事發當時，4月14日新北市確診有360人、居隔1萬多人，是全國最多，可以理解第一線工作人員的負擔有多麼複雜沉重。

恩爸承受喪子之痛，或許無法清楚理解防疫規範的一變再變，然而，蘇貞昌及民進黨政治人物豈能不知？疫情爆發至今已有5969人死亡，每一條人命的背後可能都有辛酸痛苦的故事，請問，中央的作為經得起同樣標準的檢視嗎？政治人物和名嘴藉著恩恩的不幸蹭熱度、打擊對手、為選舉造勢，不但對不起無辜喪生的恩恩，也讓蔡政府失去反省的能力，更錯過了改善防疫作為的契機。這些人難道沒有一點良心不安與自省嗎？