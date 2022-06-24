前副總統陳建仁受訪時表示，衛福部長陳時中出任疫情指揮中心指揮官的表現值得大家信賴，未來統籌北市府「綽綽有餘」，是很合適的人選。這句話出自陳建仁實在令人訝異，雖然陳時中參選台北市長已基本定案，但若以綠營自吹自擂防疫有功為政績，就讓外界質疑，一旦阿中當選，是不是台北市也要裝上葉克膜了。

近傳民進黨中常會下周三將徵召陳時中參選台北市長，這是民進黨的自家事，但坦白說，陳建仁指阿中部長統籌北市「綽綽有餘」，就真是膨風到極點了。

台灣防疫從初期口罩、疫苗衍生排隊亂象，到近期陸續出現快篩劑爭議，能說是政績嗎？疫苗靠民間捐獻度難關，快篩劑疑雲衛福部迄今未釋疑還官官相護。再說，陳建仁等鼓吹「與病毒共存」迄今兩個月，不僅單日確診數創下世界第一，日前台大公衛學院教授詹長權還指出，台灣新冠死亡倍數增長，已來到全球第二。對照去年2月陳時中脫口說出「世界怎麼跟得上台灣」，還不夠諷刺嗎？

防疫若受肯定，有功的也是醫護人員。民進黨想「指鹿為馬」、自我催眠，那是本事，但若拿來誑騙民眾騙選情，恐就沒那麼樂觀。陳時中有沒功勞民眾自會評價，但說到「綽綽有餘」就不只是吹捧，簡直是令人起雞皮疙瘩了。

首善之都台北市治理一向不容易，現任市長柯文哲前年底出席前市長黃大洲新書發表會時，連自誇勇猛的他都說，「和黃大洲相比，（政績）還差一點！」黃大洲受人敬重的原因無他，老實做事不做秀。還沒坐上位置就吹噓，看來只有民進黨做得到了。