漁業為全世界人民提供了重要的食物、就業、娛樂、貿易和經濟福利來源，尤其在人口不斷增長和飢餓持續存在的世界中，魚類已成為實現糧食安全的重要商品。然而過度捕撈、非法捕魚及產能過剩，使得全球許多地區的魚類種群面臨崩潰的高度風險。為此許多國家以發放補助金或免稅來補貼其漁業（如給予燃料和設備的補貼）。

據估計，全球每年以補貼形式提供的補貼高達 350 億美元，其中200 億美元補貼直接導致過度捕撈，加以大多數漁業缺乏以科學為基礎的管理，導致全球約34% 的魚群被過度捕撈，近 60% 的評估魚類種群被充分開發，34%的捕撈水準超過最大可捕獲量（MSY），近 85%的補貼用在大型的工業化捕魚船隊，小規模漁民受益有限，已經嚴重威脅到漁民生計和糧食安全。若能結束這些有害的補貼，專家估計到2050年可能會使全球魚類生物量增加 12.5%，將有助於保護數十億依靠魚類資源來維持生存和營養的人們。

嚴格的漁業補貼規範對於實現可持續和公平的海洋至關重要已逐漸形成共識。為了遏止損害魚類種群和破壞海洋環境的有害漁業補貼，世貿組織WTO早於 2001 年在多哈部長級會議上，即啟動有關漁業補貼的談判， 惟因各成員國間的漁業規模、利益、處境和立場不同，尤其開發中國家和已開發國家間嚴重分歧致難以達成共識，尤其俄烏戰爭造成國際油價高漲，多國實施漁船用油補貼措施，也給予漁業補貼談判增添變數。經過20多年的折衝，終於在此次WTO第十二屆部長級會議（MC12）達成，削減有害漁業補貼的新協定，實屬不易（註：有害漁業補貼係指導致過度捕撈和產能過剩以及非法、未報告和無管制捕撈的補貼）。

該協議主要內容包括：禁止成員國對從事非法、未報告或無管制（IUU）捕撈的「船舶｣和「經營者｣給予國家補貼；禁止對已被過度捕撈的魚類種群給予國家補貼：禁止對不受區域漁業管理機構管理的公海捕魚提供國家補貼；國家可以授予或維持將魚類種群，重建到生物學上可持續水準的補貼；考量現實（開發中國家有 11.6 億人以捕魚為生，其中 90% 依賴小規模捕魚），給予開發中及最不發達國家的WTO 成員國特殊和差別待遇（在距海岸線 12 海里範圍內捕撈，擁有兩年的過渡期），但開發中國家其漁業捕撈量超過全球總捕撈量0.8％則不適用；已開發國家應提供基礎建設資金和技術援助；各成員國每年應提出有關漁業補貼的數據等等，這些規則都將納入聯合國法律框架，如何落實這些承諾外界將持續關注。

由於新協定是 164 個國家妥協的產物，還是有不完美之處如允許維持漁業資源永續性措施的補貼（這種豁免有利於那些具備漁業管理能力，可以證明已採取措施將魚類種群，維持在生物可持續水平的國家如歐盟），未規範非特定燃料補貼（non-specific fuel subsidies），開發中國家與已開發國家能力的不對稱，漁船上的強迫勞動，過度捕撈魚類種族的界定，未禁止涵蓋資本成本（建設、現代化、更換發動機等）和可變成本（主要是燃料補貼）的公共援助等，這些議題將留待下一次的部長會議（MC13）處理。想有效解決漁業補貼問題，除了政府力量外，還需要私營部門、科學界、漁民、民間社會團體和消費者的支持。

台灣既已主動列入已開發國家，在漁業補貼議題上，將不再享有發展中國家的特殊和差別待遇（S&DT），加以政府積極想加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），其環境條款要求締約國在三年內禁止非法漁業與過度捕撈補貼，台灣自當遵守，這些將嚴重影響台灣漁業的後續經營。

目前台灣政府除了降低漁船用油補貼額度（由28%降為14%）外，也正在推動漁船筏收購、獎勵休魚等措施並建立24小時漁船監控中心，不過想建立完善的漁業管理體系，蔡政府應該順應國際趨勢，儘速在政策及預算編列上做出調整，轉向有益的漁業補貼並提出具體的「有害漁業補貼」退場時程，以及對當前的漁業管理實施同步改革，讓台灣漁業得以永續發展！（作者為農漁經學者）

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