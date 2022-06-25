1990年代中期，李登輝己牢牢掌握實質的黨政軍特政治權力，在台灣聲望如日中天。1996年9月4日，李登輝乾脆清晰地提出「戒急用忍」的兩岸貿易政策，以遏阻台商對中國大陸的投資。

李登輝政府並旋於次年（1997）規定，對投資中國大陸超過5000萬美元的投資個案，必須獲得當局的核准。另並明確地禁止台商在中國大陸投資於高科技、鐵路、公路及機場、港灣、大型發電廠等基礎建設，也就是正式動用公權力，以行政手段壓制兩岸間的經貿發展。

因台灣當局對中國大陸實施「戒急用忍」的經貿政策，對台商投資中國大陸的項目與金額施行實質的行政管制，1997年兩岸貿易總額為263.7億美元，較上年僅增加10.9%。接著1998年東南亞金融風暴等因素的影響，兩岸貿易總額僅239.5億億美元，較上年減少9.2%。唯1999年時回升為258.4億美元。2000年3月18日，台灣舉行總統大選，民進黨候選人陳水扁勝進，並於5月20日宣誓就職，李登輝時代正式結束。當年（2000），兩岸間接國易驟增至312.4億美元，較1999年增加20.9%。至於台商投資大陸金額，2000年時達26.1億美元。

李登輝於1988年接任總統，2000年卸任。12年間，李登輝面對1990年代中國大陸的經濟騰飛，及台商紛紛投資中國大陸的情勢。他不但未能利用台灣緊鄰中國大陸的地理優勢，雙台灣與大陸同文同種的文化優勢，發展兩岸經貿。相反的，為了使台灣與中國大陸分離，以政治決定經濟，李登輝先後實行了「南向」與「戒急用忍」的兩岸經貿政策，並堅拒三通，致使赴中國大陸投資的台商由於不能三通，貨物須經第三地轉運，增加運輸成本（例如運費和時間），迫使台商不便向台灣採購原料、零配件或半成品，而須直接在中國大陸當地採購，以節省成本，致使台商在中國大陸「當地化」。

此外，如果某產業鏈中的主要大廠赴大陸投資，其周邊廠商如果欲自台灣供貨，則因無法三通而須增加運輸成本，只得陪同該產業主廠齊赴中國大陸投資，從而形成整個產業移往中國大陸的現象。據中國大陸對外公布資料，累計至2000年，台商投資中國大陸的項目，累計共3萬6817 項，實際投資金額累計高達242.6億美元。

如前所述，由於台商在中國大陸投資「如在島內」，因此台商在中國大陸的如此巨額投資，相對地就是減少了在台灣的投資。此外，台灣由於與中國大陸同文同種，且近半個世紀經濟起步及與西方接觸經驗均較中國大陸為早，原可發揮外商（包括華僑）與大陸間的中介角色。但因為不能三通及兩岸關係逐年惡化，增加廠商從台灣與中國大陸貿易的成本與風險，使得許至外國投資者與華僑選擇直接赴中國大陸投資，相對又使得外國投資者與華僑減少他們在台灣的投資，從而形成台灣在經濟上的惡性循環，相對中國大陸經濟的蓬勒發展，台灣經濟還漸走向邊緣化。

回顧李登輝出任總統的第一年（1989），也就是蔣經國所留下的蓬勒經濟，當時台灣的實質經濟增長率（Real Growth Rate）為8.2%，失業率僅1.68%，華僑及外國人投資年增率為104.5%，人均國民所得（Per Capita National Income）增長率為19.7%。然而李登輝卸任後的第一年（2001），台灣的實質經濟增長率為-2.2%，失業率為4.6%，華僑及外國人投資年增率為-32.6%，人均國民所得增長率為-9.9%。因此，與1989年相較，1990年代可說是台灣經濟失落的10年。另一方面，大陸的經濟騰飛，導致台灣與大陸在經濟上加速融合。

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