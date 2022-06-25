春申君黃歇是楚人，世居和發源地為當今江蘇省連雲港市，其出身傳聞有兩種，一被認為是春秋黃國貴族後裔，另一說法是楚懷王的庶子，但多數史籍記載戰國四公子唯有黃歇非出身王室。他年輕時周遊各地拜師學習，知識淵博，後來奉事楚頃襄王，因口才便給，奉令出使秦國。

●建議秦統一進程成真

公元前273年秦昭王派白起擊敗韓魏聯軍，復令白起繼續率韓魏軍隊討伐楚國。春申君正好出使在秦國，聽到這消息欲阻止戰爭，立刻上書秦昭王說：「天下諸侯以秦、楚兩國最強大，現在大王要征討楚國，就如同兩虎相鬥，必有一傷，反而讓笨狗趁機得利，不如與楚國和好，一起去收拾其他更弱的國家，秦楚便能雙贏。」

春申君又說：「大王如果保持實力，掌握威勢，廣施仁義之道，將無後患，功績可與三王（夏朝大禹、商朝湯王、周武王及周文王）並稱，威勢可與春秋五霸並舉。如果依仗兵強馬壯，趁著戰勝的威勢，以武力征服天下諸侯，則《詩經》曾說「靡不有初，鮮克有終」，《易經》也說「狐涉水，濡其尾」，都是開始容易，卻是後禍無窮。」

「何況大王攻楚，後防空虛，韓趙魏齊四國必定共同發兵對付大王，不如秦楚結盟，秦國可先滅距離貴國最近的韓，再滅魏，然後分化燕趙齊楚，這四國不須急攻便可制服」。

春申君將自己的國家楚國也列入被秦統一的範圍，雖是權宜之策，就一介外交官而言實非忠臣，但至少先消彌了楚國即將面臨的戰禍。而秦昭王也非常滿意這意見，就阻止白起伐楚，反而與楚國結盟。世事就是這麼巧合，春申君提出秦的統一路線計畫，就是秦王政後來統一六國的進程與順序。

●上書卻秦飲鴆止渴

後人評論春申君「上書卻秦」係典型的飲鴆止渴，是一劑慢性毒藥。而且楚國始終懼秦親秦，在兩國結盟後一年，楚王派黃歇與儲君太子熊完到秦國作人質，以示忠誠友好。秦國扣留兩人十年之後，楚頃襄王病重，太子仍被扣押無法回國探視父王。

但太子與秦國宰相范睢私交甚篤，於是黃歇就勸范睢說：楚王病重，秦國不如讓太子回去，太子若繼位為王，必感激相國的恩德更效忠秦，否則他在秦國不過是一介百姓又有何用？太子困在秦，楚王逝，其弟陽文君之子必將繼承王位，他不會關心姪子熊完生死，而且不會事奉秦國。

●捨命救儲君獲重用

范睢轉告秦王，秦王說：「讓太子師傅黃歇先回去了解楚王病情，回來再計議」。黃歇見狀告訴太子此乃秦王緩兵之計，無意釋放人質，必須逃離秦國，他留下來以死擔當責任。太子於是變裝成楚國使臣的車伕出關，而黃歇留守，推託太子得病謝絕會客。

黃歇估計太子已經遠離，就自動向秦昭王請罪：「太子已經返楚，臣當死罪，請賜死」。昭王大怒，要他自殺。范睢進言道：「黃歇願為主人獻出生命，太子如果繼位楚王肯定重用黃歇，不如免其死罪使之返國，以表示對楚的親善」，秦王乃同意釋放黃歇。

黃歇回楚3個月，楚頃襄王去世，太子熊完如願繼任楚王，此即考烈王。黃歇護駕有功升為令尹（楚國在春秋戰國時代的最高官銜，多為羋姓，戰國時代只有楚國仍用令尹稱號，其他國家先後設宰相），並封為春申君，賞賜淮北地區12個縣。

●開發江東成今日上海

時過15年，黃歇向楚王說：「淮北地區靠近齊國，當地情勢緊張，希望改以江東地區為封邑」，考烈王同意。春申君就在吳國故都（今蘇州）修城堡、興水利，形成國中之國（春秋時期吳越爭霸，越王勾踐臥薪嘗膽滅吳占有其國土；但在戰國中期，楚懷王趁越國內亂消滅越國，從此成為楚國領土）。今日上海昔稱申城，簡稱申，黃浦江也稱申江，此外還有春申村、春申路等地都是紀念上海的建城始祖春申君。上海的城隍廟建於明朝永樂年間，曾供奉春申君牌位。

春申君擔任楚國宰相的第4年，秦軍坑殺趙國長平駐軍45萬。第5年又包圍趙國都城邯鄲。趙國平原君帶毛遂向楚國告急求援，楚國派春申君率楚魏趙聯軍解圍邯鄲，秦軍敗退。春申君擔任宰相的第8年北伐滅掉魯國，楚國再度興盛強大。

●伐秦失利與楚王疏遠

春申君任宰相第14年，秦莊襄王即位，任命呂不韋為秦相，滅國祚近800年的周朝。春申君任宰相第22年，各國擔憂秦國的攻戰征伐幾乎無往不利，就聯盟向西討伐秦國，由楚王擔任盟主，春申君當聯軍統帥。五國聯軍到達函谷關後，不敵強大秦軍敗退。楚考烈王怕秦國報復，遷都至壽陽，並把作戰失利歸罪春申君，逐漸與其疏遠。

楚考烈王無子，春申君陸續物色女子給楚王，始終沒有生育。春申君門客趙人李園之妹李嫣是美女，欲進獻楚王，但聽說楚王不會生育，恐其妹不能得到寵幸而作罷。於是藉機擔任春申君侍從，將其妹獻給春申君，春申君見其美色而寵幸。

不久李嫣懷孕，李園圖謀大位，獻計其妹勸春申君：「楚王重用夫婿超過兄弟，任為宰相已20多年，可是大王無子，如果楚王壽終將改立兄弟為王，新王就會重用其親信，夫婿必將失勢；而且夫婿掌權多年對楚王兄弟難免有所失禮，楚王兄弟若成為國君，夫婿如何能保住相位和江東封地？妾現在剛有身孕，如果進獻楚王獲得寵幸，若生子就是楚王，楚國必全為夫婿所有」。

春申君之墓。（圖：歐陽聖恩提供）

●貪婪掌權下場悽慘

春申君在江東地區的封邑興土木、建城池，收稅徵兵，已露私心；如今更貪戀富貴權力，妄想偷天換日為自己謀長久之利，便將李嫣獻給楚王，獲寵幸後生兒被立為太子，李嫣封為王后。楚王器重國舅讓其參與朝政。李園陰狠想取代黃歇地位，又擔心他洩密而暗中豢養刺客，打算殺死春申君滅口。

春申君任宰相第25年，楚考烈王病重。春申君門客魏人朱英說：「世上有不期而至的鴻福和不期而至的橫禍」，春申君問什麼是不期而至之福？朱英說：主人任宰相25年，名義是宰相實際上就是楚王。現在楚王病重，主人輔佐幼君代掌國政，如同伊尹、周公地位，等君王成人再交還大權，這段期間主人南面稱王就是「不期而至之福」。

朱英又警告說：李園沒有執掌國政卻是國舅，他不管軍事卻暗中長期豢養私人武力；楚王過世，李園必搶先入宮奪權殺主人滅口，這是「不期而至之禍」。朱英要求在府中做郎中侍衛官，一旦楚王過世，李園必搶先入宮，他可以就近除掉李園。春申君卻說李園是軟弱之人，他對舅子很好不會受害。朱英見春申君聽不進去，怕禍殃己身就逃離楚國。

17天後，楚考烈王駕崩，李園果然先入宮暗中在棘門（王宮大門）內佈置刺客。春申君前往奔喪經過棘門時，潛伏的刺客立刻刺殺他，同時滅春申君家族。李嫣之子就是楚幽王，李園遂取代黃歇擔任楚國令尹。老子曾說：「禍莫大于不知足，咎莫大于欲得」，用現代話說就是「人心不足蛇吞象」，春申君貪婪妄想幕後操控楚國的前車之鑒堪為借鏡。

●後人評價讚貶兩極

司馬遷評說：「春申君之說秦昭王，及出身遣楚太子歸，何其智之明也！後制於李園，旄矣（昏聵糊塗）。『當斷不斷，反受其亂』。」

司馬光也說春申君的行為「智勇忠信有足稱者」，但移花接木接掌楚國的陰謀比起孟嘗君的叛國舉動「罪又甚焉」，蓋棺論定是罪大於過，因此將春申君列為四公子之末。

史記《索隱述贊》曰：「黃歇辯智，權略秦楚。太子獲歸，身作宰輔。珠炫趙客，邑開吳土。烈王寡胤，李園獻女。無妄成災，朱英徒語。」

宋末大儒許衡在其《魯齋遺書》則讚稱：「戰國四公子，其可稱道者唯一春申君爾，其餘皆尸位素餐者也。」

近代史學家黎東方的《細說秦漢》說：春申君對中國經濟與文化的貢獻，可說是非其他3位公子可比。其他3位都是抗秦的勇者，然而其成就局限於軍事與政治，而且具有時間性。春申君也是抗秦的勇者，其貢獻卻及於經濟與文化，是長久性的。

●藉古鑑今以古取譬

「養士」是戰國時代貴族公子尊養士人的一種風氣，用以充實個人的實力。賈誼《過秦論》就記載戰國中後期，由於秦國勢力急劇擴張，東方六國「恐懼，會盟而謀弱秦，不愛珍器重寶肥饒之地，以致天下之士，合從締交，相與為一。」

戰國四公子都以養士而著稱，春申君雖非出自王室的公子，因擔任宰相25年，其門客數量位高居首位；黃歇的門客多逞強好鬥，奢侈浮華，卻沒有一位有助春申君的事蹟流傳下來。趙國平原君派門客拜訪春申君，春申君將他們安排在上等賓館，平原君門客想向楚國誇耀趙國的富有，特意在頭上插上玳瑁簪子，亮出裝飾著珠寶的劍鞘前去拜見春申君，而春申君的門客連鞋子都鑲著寶珠，讓平原君的門客自慚形穢。

其實留傳下來四公子歷史存有諸多疑點，譬如孟嘗君能在深宮中成長而不為人知？信陵君布建強大情報網豈非今日的美國中情局，各國均未察覺？平原君會為不認識的跛子殺妾？對長平之戰的趙王陣前換將毫無意見？春申君在江東建立國中國，楚王豈能不知或姑息之？但上述史實又列載於各史籍。由此觀之，史學家難免有失客觀和選擇性地忽略真相，此即傳播學的「認知失調理論」（Cognitive dissonance theory）而產生片面說法。

歷史是一門「鑑往」的學問，目的在於「知來」，《史記》司馬遷就說：「知識分子的最高境界是要通過歷史的發展演變，尋找歷代王朝興衰成敗的原因」；世界文明史作者Dr. Will Durant也指出：歷史只是浩瀚宇宙的一粒沙子，它的目的與啟示是必須「戒慎恐懼」。因此，「藉古鑑今，以古取譬」是本專欄主要目的。

（作者為文史工作者）

【歐陽聖恩專欄每周六刊出】