這是一個正確的判例，關鍵是不要誤會或曲解它的含義。美國聯邦最高法院今天以6:3大比數通過Dobbs案，推翻Roe v Wade，結束了聯邦司法干預墮胎行為的歷史，重新將墮胎問題交還給各州立法部門，今後依照各州的民意，去自行立法決定。

美國共和與聯邦主義精神在此體現。

如果有人告訴你，這個判例意味著聯邦司法剝奪了美國婦女的墮胎權，那是在傳播誤解和曲解。

今後墮胎，婦女在美國可以根據本州的法律規定進行；如果本州法律不允許，她可以通過協助，到法律允許的其他鄰近州去進行。聯邦政府既不鼓勵也不限制她。

美國各州的文化風俗不同，信仰不同，對墮胎問題，看法差異很大，所以聯邦的舊判例Roe v Wade，採取全國一刀切的辦法，事實上極不合情理，導致道德爭議永無休止。

而且，訂定墮胎辦法，應該是立法部門的課題。法院的角色是主管司法，不應該被要求去擔任立法角色。正確的三權分立下的職能分配，不允許做這樣的僭越。

這個新判例，毫無疑問的也同時肯定了川普的歷史性貢獻。在他的總統任內，他先後任命了三位對憲法解釋謹守司法限度的大法官。

Roe v Wade 早就該被推翻了，等了50年，如果不是靠川普任命的大法官，還不知道會拖多久。這是一個被政治化的議題，左派政客挑撥操控，主流媒體曲解，青年被愚弄，法官也不敢拿出勇氣去推翻，直到今天。

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