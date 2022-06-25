台灣美國商會（AmCham Taiwan，過去我們習慣稱台灣美僑商會，商會的俱樂部便是位在圓山飯店下方、北安路上、鄰近忠烈祠和海軍司令部的美僑俱樂部）發布「2022台灣白皮書」，認為台灣必須馬上處理能源供給穩定、人才和勞動市場重組、開放邊境等三大急迫問題，以免失去很多投資機會。

台灣美僑商會執行長魏立安在接受訪問時還提及，商會希望台灣海峽維持和平穩定，因為這絕對有助於美商的利益和台灣經商環境。

台灣美僑商會期盼兩岸和平穩定，也盼望台灣當局改善投資環境，保障在台美商的投資和商業利益。矛盾的是，同樣是對在台灣經商有興趣的美國企業所組成的美台商業協會（US-Taiwan Business Council），似乎卻無視於日趨緊張的兩岸關係和美國當局對兩岸執政者的「擠兌」，一味主張強化美台戰略合作，大幅增加對台軍售，抗中保台。

台灣對美軍購大幅增加，不會螺旋升高兩岸的緊張局勢嗎？兩岸緊張局勢升高，影響台海和平穩定，如何能改善台灣的投資環境？這與保障及增進美商在台的商業利益，豈非背道而馳？

美國武器彈藥、系統設備禁止輸往中國大陸，美國軍火商在大陸毫無利益可言。相反的，美國軍火商在台灣擁有獨佔優勢，也因獨佔優勢取得超額利潤。然而，除了軍工企業外，絕大多數美商企業在海峽兩岸同時都有投資，都有龐大的商業利益需要維護，美國當局豈能獨厚軍工企業？豈能無視於中美衝突加劇、美國國內通膨日益嚴重呢？

美僑商會希望維繫海峽和平穩定，改善台灣投資經商環境，確保美商在台商業利益，與其在台灣對美國的螟蛉子猛寫白皮書，不如回頭遊說華府，找對的人，做對的事！

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