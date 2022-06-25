國民黨日前呼籲要求監察院儘速立案調查快篩弊案，監察院於21日發出一篇「籲請各界尊重監察委員獨立行使職權空間」新聞稿，強調「請各界尊重監委獨立行使職權，外界不宜指揮辦案。」同時還指出，鑒於近來不乏針對特定個案，透過輿論，指訴委員職權行使時機、調查方式與程序者，籲請各界尊重監察委員獨立行使職權的空間與作為。

在監察院發布的新聞稿中，雖然並未白紙黑字指出，是針對近期鬧得沸沸揚揚、攸關人民健康的「快篩案」，但此一新聞稿不得不讓人聯想到此案。因為被稱為「黑心快篩」的Flowflex富樂快篩進口，除了進口商幾位負責人正在接受調查及被收押之外，負責藥物管理及風險評估的食藥署，並未見到深自反省檢討、誠懇道歉，以及懲處的消息；反倒是吳秀梅署長將此弊案甩鍋給進口商。迄今未見監察院主動立案調查。

姑且不論監察院的回應是否有針對性，但上述無厘頭的說詞，讓人感覺到監察院的老大心態，似乎是在說；我們都是位高權重，古稱御史大夫的監察委員；每日四處巡訪民瘼，認真監察百官，為防範與遏止侵害人民權益、嚴懲貪官污吏與貪贓枉法而努力不懈。一般小老百姓及媒體怎可放肆地批評本院，甚至下指導棋。

大家應該都還記得，早在民進黨在野時，就積極鼓吹「廢除監察院」，原因是這個單位不僅是績效不彰，也浪費許多公帑。惟迄今民進黨已執政6年，期間「民進黨憲政改革小組」雖歷經多次憲政改革的研究與討論，甚至通過了「黨版修憲案」；但其後因監察院廢除後，相關職權是否要移轉至立法院、是否設監察使等，與會成員提出不同意見而迄未定案實施。

國父孫中山先生當年創立五權憲法，特別將監察及考試兩權獨立行使職權的目的，就是希望讓監察委員不受政治力影響。平心而論，監察院的確有其存在必要，關鍵在於行使權力的監委們是否真能超越黨派、立場公正；尤其是在當前民進黨執政下的官箴敗壞，許多官員個個自以為是、無能失職、不知廉恥、推託責任，讓人民只能搖頭嘆息，不寄予希望。

監察委員的職權甚多，其中很重要的三項就是調查、糾正及彈劾。也許監察院近期需要處理的人民陳情案太多，每天都有寫不完的糾正案公文與調查報告，讓監委們辛苦操勞、不勝其煩，才會有上述不得體的新聞稿發布。不過，此時此刻吾人應感謝國民黨扮演著認真負責的在野黨角色，不因朝大野小而有所懈怠，真正地在為人民顧健康、剷腐敗、謀福祉！

（作者為大學英文講師）

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