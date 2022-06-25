6月初返台，經過7+7的漫長隔離，終於出關了；公司給的一個月給薪假，也只剩一半。

出關後，一年不見的好友，立刻帶我去餐廳吃美食壓壓驚。 他帶我去的第一家餐廳，是位於小碧潭站的Ikea四樓餐廳。朋友認為該餐廳的屋頂挑高無與倫比、地方也寬敞，桌子與桌子的距離符合標準。他認為這樣的用餐環境，對我們這些剛出關、抵抗力較弱的入境旅客來說，可能比較安全。

果然，去了以後，才注意到用餐人多數嚴守防疫規定：戴著口罩取餐，坐下來用餐時才取下口罩，一離座立刻戴上口罩。許多攜兒帶眷的，會先主動拿酒精擦拭桌面，衛生習慣十分良好，令人耳目一新。

回想離開前的美國，不但一般人不戴口罩了，進餐廳吃飯，完全沒有顧忌，彷彿回到了疫情前。

兩天後，我搭乘計程車出門辦事，看到沿街許多店面門口，都貼著「招租」的牌子，許多熟悉的餐廳也多半大門深鎖。一條街上仍然在營業的幾乎少了一大半！這種淒涼的景象，跟美國許多因為經濟蕭條、幾近成為鬼城的鄉下城市十分相似。

對於志在「清零」為自己政治生涯謀劃的政客而言，許多經營了半世紀的老店關了再多，他們也是無動於衷。朋友告訴我，許多父母曾經帶我們去吃過家鄉美食的老牌餐廳，跟我們作古的父母一樣，都成為永久的記憶。這些老牌餐廳，不斷向政府呼救求救，希望政府能對他們伸出援手，無論在房租補貼上或減少稅收上，都能讓他們再多撐幾個月，但是政府無動於衷。每個月虧損上百萬的餐廳，最後都只能關門大吉，店員集體站在門口，揮手向老顧客們鞠躬道謝、含淚道別、允諾來生再見。

美國政府對企業、商家大方補貼，對每個繳稅的家庭，提供疫情間的生活補貼；口罩、快篩劑、PCR檢測等，全部免費。台灣政府寧可大手筆的往外捐錢，卻吝於給國內商家任何補貼，連防疫的必需品包括口罩、快篩劑等，都要求人民自己出錢購買。最近聽說還有三兄弟因為沒錢出門買食物，而餓死在家中的慘劇發生，簡直是比三流國家還不如！

自從蔡政府上台後，兩岸之間幾乎已經停止所有的旅遊觀光活動，再加上疫情肆虐，百姓商家各個苦不堪言。蔡政府未能及早提升集體防疫能力，又因為錯誤的「清零」政策，久久不願開放邊境，振興觀光旅遊事業，任由國內百業蕭條，執政黨所在乎的，只是如何贏得大小選舉，讓指揮官能夠華麗轉身贏得市長選舉。相較於鄰國如韓日等，都已經大膽開放邊境，他們的經濟恢復，一定會比台灣快很多！

弔詭的是，已經兩年未曾召開過記者會的蔡總統，似乎選擇不去傾聽民眾的心聲，以為把耳朵遮起來、眼睛閉起來，就能不聞不問民間疾苦，繼續享受過半的民調支持度，無災無難做到卸任。

看到百業蕭條、滿街的招租廣告，讓人備感心疼。這個令人魂牽夢縈、曾經是台灣錢淹腳目的家鄉，怎麼完全變了個樣？

（作者為自由撰稿者）

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