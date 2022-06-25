柯文哲拋出一個「金廈大橋」，抗議聲浪最大的是陸委會和民進黨。而且陸委會也不是用理性的意見表達不同意，而是直接稱柯文哲的主張「無知、荒謬」。偏偏類似的概念其實在2015年年末，金門前議員陳滄江代表民進黨參選立委時就曾提出，而且蔡英文當時也不否認是共同政見。

然而這次柯文哲提出類似想法，民進黨上下不但急著跳出來替柯文哲貼上「吳三桂」的標籤，還開始各種替蔡英文辯解。陸委會說時空背景不同，民進黨有的立委說蔡英文2015年說要評估，都是因為要選金門立委的陳滄江有提出這個想法，也有立委跳出來切割陳滄江，說他在2018年就已經退黨，金廈大橋都只是他的個人意見。接著民進黨發言人又說，蔡英文從來沒有把金廈大橋列為政見，而且後來也沒有實質討論。

從一個金廈大橋就能引發民進黨上下這麼大的反應，而且還要眾口鑠金地跑出來滅火，就可以知道這件事情或許真的踩到民進黨的痛點了。不管是因為冒犯到民進黨敏感的逢中必反，還是因為柯文哲搶先說出他們長期為了爭取金門選票所用的底牌而老羞成怒，總之金廈大橋顯然已經從應該由民生、經濟與國防切入討論的理性議題，直接變成被意識形態綁架的政治口水戰。

畢竟現在綠營在罵柯文哲的罔顧國安危機、通敵、通匪，說穿了也都是以台灣本島為本位的出發點在做思考，但如果站在金門人的角度以金門的民生經濟作為考量，金廈大橋這個想法在天平上或許又會有不一樣的傾向。陳滄江後來在臉書上針對此事的發言，也不難看出他的無奈與金門人普遍的想法。金廈大橋是許多金門人都贊成的概念，2015年、2016年因為選舉曾被炒成一個話題，後來不了了之。

這次柯文哲講出金廈大橋，又被綠營打得體無完膚。現在距離年底選舉也沒剩多少時間，再這樣吵下去，也只是讓理性談論這個議題的可能性越來越低。最後選舉結束不管哪個政黨可能又像沒事一樣，把金廈大橋與金門的民生經濟需求拋諸腦後。

也不只是金廈大橋，在綠營掌握眾多媒體與執政資源的現今環境，因為意識形態被綁架或帶風向的話題從來沒少過。近期因為錄音檔意外流出，而被圍剿的新北市侯友宜市政團隊也是一樣。當時恩恩爸在要求新北市政府提供相關資料時，侯友宜確實應該在第一時間就將各種資料直接提供出來，有任何應該檢討、道歉、負責的地方就直接攤開來講清楚，也不會惹出今天這麼多餘波。可是退一步想，這不正是當初中央執意在全國上下根本還沒準備好的時候強勢開放共存，然後坐等人口眾多的雙北忙中出錯，好一舉拖垮年底選情所打的如意算盤嗎？

新北市府訊息傳遞流程有誤，難道中央的各種指引不完善，要求地方和民眾自主應變就一點責任都沒有？只把問題推給新北市府，一直綁架輿論要侯友宜負責，也就是為了轉移民眾焦點，規避中央也應該承擔的重大責任。

（作者為口譯工作者）

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