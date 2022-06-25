游錫堃日前提出台灣自製的「雲峰飛彈」能打到對岸北京，迅即引發台灣輿論的揶揄和譏諷，大陸國台辦發言人也批其喪心病狂。游錫堃自知不妥，只能再做解釋，但依然揭示民進黨內即便是最高領導層，也仍處於對兩岸議題的無知狀態。

民進黨不諳兩岸議題並非新鮮事，除了蔡英文以及少數幕僚外，民進黨內確實也找不出幾個真正專研過兩岸議題的人物，畢竟從其發跡史就可以看出，大多數人都是抗爭或者街頭出身，政治鬥爭的操作路數爛熟於心，但在政策層面，除了少數神主牌議題外，其他基本上只能靠外人來幫忙。新生代也好不到哪裡去，他們大多數是政治幕僚出身，或者在前人的蔭庇之崛起，在政策深度上也經不起考驗。尤其是兩岸問題上，除了2012年大敗之後曾經想過檢討兩岸政策，幾個有意競逐大位的政治人物紛紛提出一些兩岸論述外，其他均不值一提，即便是當年也不過是曇花一現，並沒有真正留下漣漪。

在可以預知的未來4年乃至10年，民進黨依然可以在台灣執政，這也意味著民進黨內有影響力的政治人物未來會實際處理兩岸問題，在後蔡英文時代台灣社會將面臨一個智識的真空，將由一群在兩岸問題上毫無深入理解的人在掌控。他們只懂得處理好與美國的互信問題，並繼續押寶美國的支持，而面對中國大陸，除了做一些口頭上行禮如儀般的表態，再也不會有任何實質行動，反而會常常因為言辭不當而引發不必要的衝突。

問題就在於，留給台灣的時間已經不多，蔡英文如此深知兩岸議題尚且提不出進取型的兩岸政策，那麼後來人更是難以期待，而他們面對大陸逐步要展現出的主動作為，自然就只能束手無策。

這一幕其實完全可以從澤倫斯基那邊提前學到教訓，澤倫斯基自俄烏衝突以來不可謂不勤勉，將政治宣傳和外部溝通做到了極致，但依然阻止不了戰場上的頹勢，美國的支持也只是口惠而實不至，歐盟還一直想要勸他放棄抵抗。若說澤倫斯基事前對這一局面毫無預期，那也未免過於貶低他和他的政府，但政治現實的殘酷和地緣政治的複雜也證明，沒有深度的理解特別是缺乏處理複雜問題的實務經驗，確實不足以讓他們應付這一複雜局面，從而也讓他們失去了掌控局勢的主動權。一個顯而易見的局面就是，烏克蘭已經失去了決定戰與和的權力，他們只能等待美國和歐盟的協調結果，進而決定是否與俄羅斯和談。

這其實也是台灣未來要面對的場景，他們眼前可以看到美國和日本乃至許多國家的熱情支持，這些國家紛紛批評大陸，甚至樂此不疲的舉辦峰會、籌辦合作組織，但一旦進入貿易、投資等實質領域，就會發現處處是矛盾，一直也沒有進展。從這個角度看，未來的民進黨政府也同樣會面對這個問題，這些所謂的支持者也沒想好怎麼對付中國大陸，下一代的民進黨領導人腦子裡更是一片空白。