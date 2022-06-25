台北市長柯文哲提出興建金廈大橋，遭陸委會批評無知荒謬。事實上，金門在地人無論屬於哪一個黨派，都曾提出過興建金廈大橋的建議，其主要目的在促進金門與廈門交流，並滿足金門日常生活所需之水電油氣等，金廈近在咫尺，離台卻有200公里，「金廈生活圈」本就是再自然不過的事，根本與政治無關！

過去金門地區供水不足，於是抽取地下水，但過度抽取導致地下水鹽化，不但影響生活用水水質，且惡化金門酒廠酒品品質，而金酒實為金門的主要財政收入。為了解決金門用水問題，兩岸海基海協兩會在2013年6月21日第9次高層會談達成「兩會有關解決金門用水問題的共同意見」，雙方同意依各自程序協調主管部門積極推動，共同落實相關事宜。

經過雙方多次技術性協商，並開始鋪設陸地管道、海底管道連接福建省晉江市的龍湖到金門，管道長度為28公里，在2018年5月正式通水，截至今年5月16日，福建向金門持續、穩定、優質供水1381天，累計突破2000萬噸，日均供水1.45萬噸。大陸為了保證供水品質，清退了周邊10多家小加工企業，採用專案、專線、專供方案，來保證供應金門用水的品質，不但解決了金門缺水的民生問題，同時也象徵兩岸在金廈結束敵對狀態，邁向和平共榮的新時代。

如今金門還缺電、缺油、缺天然氣、缺生鮮蔬果等日常生活用品。燃油發電成本極高，而且還造成排放碳汙染環境；生鮮蔬果若由台灣運送早已不新鮮，其實目前當地已透過海上貿易取得，何不正大光明由大橋運輸，還可正式檢驗檢疫，保障供貨品質。若能興建金廈大橋，促使這些物資供應方便，金門才有進一步發展的可能性。事實上，極有可能發展金門成為國際觀光島、邁向「零碳島」、免稅購物天堂、金廈遊艇碼頭中心、兩岸和平區等規畫，這些對於金門未來發展有利的規畫，透過金廈大橋才有可能實現。

有人擔心金廈大橋會成為解放軍攻台的通道，這根本是杞人憂天，這就如同過去兩岸開放直航時，有人擔心解放軍戰機會尾隨民航機而來，這根本是不可能的事，民航機尾強大氣流完全不適合戰機飛行，縱使勉強飛行，台灣強網雷達也能發現。而解放軍機若要攻台，直接飛來，幾分鐘就可抵達台灣，根本無需民航機掩護。

至於金廈大橋那就更不用說了，依現在解放軍空軍的投射能力、海軍的運載能力、陸軍的長程火力，根本無需透過金廈大橋就可以攻打金門。解放軍若在金廈大橋運送兵力，我方只要在橋邊駐紮一個連隊，一有狀況就可以隨時炸毀。何況就政治面解讀，中共根本不想拿下金馬外島，切斷兩岸的連結。

總而言之，興建金廈大橋對金門有非常多的利益，如方便雙方人民往來、促進金廈經貿文化交流、供應金門生活用品、提升金門全方位發展；對於兩岸關係而言，雙方可以透過金廈大橋的興建重起協商之鑰，讓金廈成為兩岸的和平廣場而不是殺戮戰場。因此我建議將此橋命名為「金廈和平大橋」，為當前台海僵局尋求一扇和平之窗，為金門全面發展開啟一扇建設之門。

（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會會長）