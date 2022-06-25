縣市長選舉已經進入提名階段，選舉結束後就要進入總統大選，意味著蔡英文的兩任總統任期也要進入倒數階段，各方也在關注作為執政黨的民進黨究竟會推出誰來選總統。而以最近半年有關十大政治人物的民調來看，副總統賴清德都在好感度的第一名或是第二名，最近美麗島電子報也針對未來的總統大選預先做了民調，在賴清德、侯友宜與柯文哲的三強對決下，賴清德的支持度也掄元。

賴清德曾經與蔡英文競逐「兩個太陽」，不幸於黨內總統提名初選落敗，蔡英文雖予副總統的職位堵住本土派的不滿，並且將賴清德就近看管在總統府內，但隨著蔡英文總統任期屆滿，賴清德被放出來是時間的問題，本來預定的接班人鄭文燦也打不過賴清德。為了防止自己受到賴清德清算，曾經擔任副總統的陳建仁被邀請加入民進黨，成為蔡英文對決賴清德的棋子。換言之，即將到來的陳建仁與賴清德的選戰，本質上就是蔡英文對付賴清德的代理人戰爭。

陳建仁雖然曾經擔任國科會主委和副總統，但畢竟是沒有真正參選過的人，總統大選也只是陪蔡英文選，所以民眾認知度還低於賴清德，目前做出的民調也是如此。蔡英文為了幫陳建仁鋪路、擋下賴清德，最近以來也動作頻頻。最近的縣市長選舉提名與黨內選舉，就不難看出不少小動作。

首先，蔡英文運用黨主席的權威，將黨內的縣市長提名收歸黨主席決定，表面上避免黨內之爭，但實質上封殺了各派系擴大地盤的可能，也讓賴清德無法加持初選候選人，砍斷賴清德與候選人的連結。而被蔡英文欽點的縣市長候選人如林智堅、沈慧虹甚至極可能參選台北市長的陳時中，自然唯蔡英文之命是從，對蔡英文來說，地盤打下來，還是歸蔡英文，地盤沒打下來，起碼沒有被賴清德拿走。

其次，在黨內選舉中，英系也成功壓制了各派系的躁動。如果蔡英文與英系緊抓黨機器，只要黨內操作一下規定，賴清德民望再高也不會成為總統候選人，就和前次總統提名初選的全民調之爭一樣。在主委選舉方面，英系成功守住台北市黨部等關鍵要地，唯一的變數就是全代會之後的中執委、中評委選舉與中常委推選，類似潘孟安等親賴人士是否會被推選入中常會權力核心，值得觀察。

蔡英文已經完成對賴清德的黨內包圍網，只待陳建仁起身入轎。不過，這些安排還有變數，現在疫情流行下導致的民怨，很有可能讓民進黨年底大選成績慘澹，讓蔡英文重蹈2018辭去黨主席覆轍，那麼陳建仁還壓得住賴清德嗎？（台灣國際戰略學會研究員）