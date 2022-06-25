陳時中私下以「來得及搭火車就會上」，形容爭取台北市長的態度。如果民進黨最終是由他出馬首都之戰，那麼，這不僅是無視防疫政策失能的政治責任，更以為選民都會搭上他的「失智列車」，把2年爛帳忘得一乾二淨。

民進黨傳出將徵召陳時中選北市長，積極爭取提名的林佳龍連忙喊話「我的習慣是準時到站」。只是，隨著蔡英文進入執政後期，為鞏固權力避免跛腳，並延續派系能量，台北這局顯然有意安插自己人；非英系的林佳龍即便提前到站，最終恐怕會發現自己根本站錯月台，火車駛來卻不在自己這一邊。

在台北市極可能陷入三腳督的前提下，關鍵是看誰最能鞏固綠營基本盤。熱衷跑攤喝一杯的陳時中，確實符合傳統支持者脾胃，由他出馬有助拉攏死忠者，在藍白分散票源之中穩住盤勢。看來蔡英文就準備出牌了。

過去2年多，陳時中在防疫政策的擬定掌握了僅次於總統的權力，對8400億預算更有絕對主導權。結果去年當病毒肆虐全球，國內只有11.7萬劑AZ疫苗、群體覆蓋率不到0.1%之際，陳時中的3+11政策造成人命殞落及龐大經濟損失，徹底暴露防疫整備不足的破口。

今年，蔡政府啟動新台灣模式，又讓台灣進一步陷入缺快篩劑、缺藥品、缺病床的困境；兵荒馬亂之際，分贓標案給綠友友，更爆發緊急使用授權黑心快篩劑進入市場的醜聞。

這些用老百姓健康、生命換來的教訓與記憶，民進黨能視而不見嗎？選擇提名陳時中，又是準備如何對待台北市民？多數時候，民眾或許真的健忘，但這回民進黨恐怕是徹底低估選民的憤怒了。