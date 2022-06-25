民進黨不敢把中華民國抬出來，明明澎湖、金門、馬祖都是中華民國管轄的，卻主張台灣海峽是台灣的內海的勇氣都沒有，連「各表」都畏畏縮縮，聽到「金廈大橋」光驚嚇是沒用的！（葉書宏攝）

柯文哲拋出「金廈大橋」議題應該和前不久中國外交部發言人汪文斌向美國（軍）說「國際海洋法並無國際水域的說法」放在一起看，當時台灣民進黨、外交部、陸委會口徑一致，指責中共「台灣內國化、海峽內海化」。事實上中國大陸沒這樣說，現在「金廈大橋」正好可以向國際據理力爭「對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」的好機會，民進黨為何捨此不作為？

民進黨政府不會不知道，中國大陸以往只能說說虛擬的海峽中線的默契，高興或不高興就越線犯規氣氣台灣人，這次不過對美國（軍）說「國際海洋法並無國際水域的說法」，民進黨反而氣得跳腳，自己對號入座「台灣內國化、海峽內海化」的空話。台灣海峽還有澎湖、金門、馬祖，台灣政府還有管轄權不是嗎？

根據金門縣政府資料，2018年小三通人次逾190萬人次，金廈跨海大橋規劃若連結金門的五龍山與廈門的大嶝島，全長約8.6公里 。誰需要「金廈大橋」？是金門人、台商，還是廈門人更需要它？通車就跟已經通水的意義一樣，無論就民生需要或成本考量，從台灣本島過來實在太遠。

金門與廈門已經通水，並沒有國安疑慮，難道通車就會有國安疑慮？猶記得當年林毅夫從金門馬山觀測所趁著退潮抱著籃球就游到了大陸角嶼，距離僅僅只有2130公尺，真會有國安疑慮，難不成還再擔心金門人心向大陸？

民進黨為何把金廈大橋看成「驚嚇大橋」？還不是老是畏懼中共「一中」的心魔作祟，不敢把中華民國抬出來，明明澎湖、金門、馬祖（甚至治權以外的整個大陸地區）都是中華民國管轄的，卻主張台灣海峽是台灣的內海的勇氣都沒有，連「各表」都畏畏縮縮，聽到「金廈大橋」光驚嚇是沒用的！

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