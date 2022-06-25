三國時代有所謂「劉關張『桃園三結義』」，當前的桃園市選戰出現張林賴（藍張善政、綠林智堅、白賴香伶）「三腳督」。這場選戰未演先轟動，先是張善政在朱立倫力推下成為國民黨參選人，引發不少議論與爭執；再來是，林智堅原本在新竹提出新竹縣、市合併的主張，引發熱烈回響，促使新竹縣長楊文科更加碼提出「竹竹苗合併升格直轄市」的「台灣第7都」主張，而林智堅卻在掀起千層浪後，空降桃園參選市長。

張林引爆的這兩件事例，把桃園市長選戰前哨戰，打得好不熱鬧，好戲連連上衝地感覺，越益明顯，殊值觀察。

近日，《NOWnews今日新聞》針對林智堅轉戰桃園市長進行網路民調，調查結果顯示，有55.78％的民眾看好國民黨籍的張善政；29.19%民眾看好林智堅；6.36％民眾看好民眾黨的賴香伶。本文就此說明分析，張林賴當前參選的勝出機會如何？以供各界參考。

一、 藍張善政，機會與把握均具，關鍵在人和與牛肉

選舉態勢要看機會與把握如何形成互補，張善政的基本條件是好的，機會在於能否在短時間，將內部競爭對象說動、說好，大家一致全力支持他參選。和平合作的內部氣勢與氛圍，就是勝選的機會成本，所謂「本立而道生」，立成了，路就出來了，勝選的參數就上升，效度即成把握度。集眾志成城的機會，催促著本立而道生的態勢，則勝選的把握度，在選民的青睞支持之下，自然水到渠成。

張善政要勝出，還有一個關鍵，就是桃園市民喜愛的牛肉要端得出來，端出來的是務實具體做得到的牛肉，好聽、好玩、好講的話術或騙術，老百姓一聽就知道行不行。千萬不要小看選民的眼睛是雪亮的，沒有穿不透的騙術，也沒有練得下去的哮話，這些話術都會在投票時被選民揭穿拋棄。

桃園航空城、智慧科學園區、綜合藝術大院、大型醫療中心、複合式智慧交通網、體育運動雲端園區、圖書閱讀廊道、弱勢族群關懷收容中心等等，與市民切身有關的熟成牛肉要開得出來、做得出來、端得上來。開、做、端三項牛肉，就是勝選的關鍵利器，張善政夾部、院、民等資歷與經驗，在參選三人中都屬第一，焉能做不成，達不到，豈不令人笑話。

二、 綠營林智堅，國王與人民之爭，成之在民，敗之在王

國王（蔡主席）的手伸進了桃園城，讓原本努力耕耘許久的在地桃園綠營人士，感到錯愕與不平，斷了他們的參選之路，也凸顯綠營在地經營者的難膺重任，迫使國王不得不打出王牌以救選情。然而林智堅這張牌到底是不是王牌？還有待考驗。林智堅在新竹市的確經營得有聲有色，歷次民調排名都在前頭，此次空降桃園參選，必然抱著九死一生的大願，全力以赴，殊死一戰，非勝不可。

然而，縱使在鄭文燦苦心經營的基礎上力拚戰場，但這一戰可是艱鉅與把握不定的一戰。畢竟，張善政的民間與公職條件俱優，加以張的人和與溫潤個性，應該很快就可以調和出勝選的內部戰力，加上可以端出的勝選牛肉，林智堅這一戰可謂內外交迫，惟為勝選考量，國王所領的民進黨必然傾巢而出，助益林智堅勝選。

不過，林智堅挾著國王的青睞與助力，必然是一場以綠盤對抗藍盤的廝殺之戰，鄭文燦藍綠深耕的苦心與拚搏，不能說實力不堅，但能否觸動中間選民或鬆動淺藍支持者投票支持，恐怕是有機會沒把握，既期待又怕受傷害。

夾雜著有機無望地社會氛圍，林智堅這場國王與民爭選的選戰，若從此次《NOWnews今日新聞》的民調結果來看，29.19%民眾看好林智堅的效度，還有5個多月的選戰期程，林智堅對成之在民，敗之在王的深刻體認及據以進行的選戰，必然是極為辛苦與不易做到的事。選舉結果是否如此，還待時間的考驗，但王要與民爭的選戰，恐怕是一場不對稱的選戰，最後的結果是章魚哥告訴我們勝負誰屬？還是選票出櫃之後的精準，讓王與民之爭現形了呢？拭目以待。

三、 白色賴香伶，無勝與無敗之局，成敗皆在柯P

白色是柯文哲成立民眾黨之後，被封上的顏色之號，先前柯說自己是墨綠，變成白色之後，也是一山之虎了。賴香伶參選桃園市長，應該是以母雞帶小雞，帶幾個市議員參選人選上議員，在桃園市議會有一席之地。這是賴參選的意義，但目前民眾黨無論誰在何地參選，柯P的身影與聲望的浮現，其實才是為2024參選總統的先期鋪墊之道。因此，賴香伶的參選，輸贏不難想見，但為柯文哲與民眾黨造勢及帶領參與市議員才是正道，這是柯文哲帶領賴及民眾黨打出未來之戰的目的與規劃所在。

而柯文哲如何操盤桃園市長選舉，讓民眾黨參與市議員的參選者勝出，以及藉由此次選戰，將民眾黨的形象與黨意讓民眾知道，增進對民眾黨的印象與好感。這是柯文哲可以操盤與盤算的地方，是以，賴香伶的參選可謂不在輸贏，而在柯與黨的形象之提升，以及市議員參選者多多勝出，才是賴參選的目的與意義所在。也可以說是，一場為未來大選的熱身之戰，以及提升民眾黨的好感度之戰。

總之，此次《NOWnews今日新聞》民調顯示的55.78％的民眾看好國民黨籍的張善政；29.19%民眾看好林智堅；6.36％民眾看好民眾黨的賴香伶。上述民調，雖還不能看出桃園市長選戰藍綠白的勝出機會，但也是一種民眾初期的態度的顯像。所謂，觀微知著，見小知大，5個月之後的勝出，即知桃園人對張林賴的青睞程度如何了。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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