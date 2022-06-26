近來，美西方乃至全球經濟呈現幾十年罕見的普遍滯脹趨勢，屬多方面因素疊加累積成疾。除某些客觀因素外，美國經濟政策亂象難辭其咎。首先，2008年金融經濟危機加速國際戰略力量對此變化，凸顯了經濟不平衡發展規律的作用。但是，美西方發達國家不在順應和駕馭經濟規律方面下功夫，反而試圖通過否定全球化和尋找替罪羊來擺脫困境。於是乎，絕大多數美國政客便聲稱中國人搶走了美國人的午餐，川普更是全面啟動對華貿易戰，試圖通過中美經濟科技脫鉤重塑美國實體經濟，結果把複雜問題做了簡單化處理。中間商被迫提高銷售價格抵消關稅損失，引發美國內眾多產品價格上漲，關稅收入實際上被轉移到普通消費者身上，川普搬起石頭砸了自己的腳。這是美國通膨第一把火。

其次，2020年新冠疫情開始肆虐全球，全球供應鏈陷入癱瘓半癱瘓，尤其醫療產品供不應求。這本來應該促使主要國家加強經濟產業合作，緩解產業鏈緊張狀況。但是，美西方發達國家卻借口產業安全，圖謀借助疫情，強行重組產業鏈，導致全球晶片等高科技領域和醫療及相關產業產品供不應求，無形中加劇全球供應鏈緊張狀況，推升了眾多國家的物價水平。這是全球通膨第二把火。

再次，為應對疫情背景下美國經濟衰退和民眾消費失速，美降息發債兩手並用，短期內往市場注水多達7萬億美元。在供應鏈癱瘓半癱瘓狀態下流動性大水漫灌，便成為加劇美國通膨的第三把火。大量美元通過美國市場外溢，無形中將通膨輸出到全球。

最後，拜登政府非但沒有做出人們期待的撥亂反正，反而變本加厲地推行大國競爭戰略，繼續加碼對華科技戰，並在東歐導演引爆俄烏衝突，隨後啟動對俄全面制裁，迫使俄羅斯倣傚上世紀中東產油國，運用石油天然氣反制美歐制裁，又在全球範圍內引發油氣價格飆升，從而為包括美歐在內的全球通膨加了第四也可以說本輪最後一把火。可以說，今輪全球通膨根源完全在於美西方特別是美國的政治神經質催生的一系列政策亂象。從政治經濟學的角度看，乃是美國精英的國家安全理念泛化引導著美國經濟一步步滑入滯脹泥潭。

美國政策亂象不僅體現在經濟困局的成因中，還體現在當下美國解困思路和措施中。我們看到，拜登政府儘管面對中期選舉壓力，但並不打算採取實際措施應對通膨。在解除對華關稅問題上，部分或許因為決策機制內部意見分歧，偶聞樓梯響，總不見人下來。而美聯儲卻在美國經濟環比負增長的情況下啟動加息進程，甚至同步啟動縮表進程，加息與縮表雙管齊下，理論上或許能夠有效抑制通膨，但在產業鏈不健全、供應鏈梗阻的情況下，單純的貨幣緊縮可能南轅北轍，使企業經營承受融資成本上漲等多方面壓力。

與川普無限制寬鬆吹大股市泡沫相反，貨幣緊縮勢必且實際上已經刺破股市泡沫。近幾天，美股三大指數同時掉頭朝下，幾天之內就回到了一年前。綜合分析，在經濟增長乏力和通膨高企的背景下發生的股市暴跌，與其說是加息縮表引起的短期回調，倒不如說是趨勢性反轉。

有趣的是，兩周前，拜登攜財政部長、前任美聯儲主席艾倫會見現任美聯儲主席鮑威爾，雙方貌似沒有談攏。拜登一心想在通膨問題上與共和黨有所不同，但他又不願意採取緩解供給側緊張狀況的政策措施，似乎又不願意看到美聯儲在貨幣政策上大刀闊斧。而美聯儲現階段面對前所未有的全球美元氾濫和去美元化趨勢，似乎不像拜登政府那樣關注影響中期選舉的滯脹問題，倒是更關注美元長期穩定性問題。

我們注意到，自美元黃金脫鉤以來，美元的基本態勢或者說美聯儲的基本戰略是長期貶值的趨勢與短期階段性強美元相結合。隨著美國經濟在全球占比逐步縮小，美元貶值勢所必然。但是，放任美元貶值又勢必引發美元體系坍塌。所以，幾十年來，美聯儲一直交替運用放水加息兩手。但是，與往常相比，考慮到美國經濟結構和外部環境，對照分析拜登政府和美聯儲應對此輪滯脹的思路和措施，我們至少暫時還沒有發現使美國經濟免於滑坡失控的可能性。（作者為太和智庫高級研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※