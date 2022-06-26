經濟部即將審議電價，並提出漲價方案。此刻疫情仍嚴峻，許多民眾收入減少、在家的時間變多，政府若執意在此刻調漲電價，對於民眾的生計來說，等於是雪上加霜。即使政府不調漲民生用電電價、只調漲工業用電的電價，但電費增加會讓製程成本升高，未來一樣會透過物價攀升的方式轉嫁給民眾。換言之，電價調漲，等於是蔡政府對企業、對民眾的「有差別坑殺」。

之所以會用坑殺這個詞，是因為目前的電價調漲壓力、以及供電不穩的窘境，是因為蔡政府的三大能源政策錯誤而導致國內能源環境的「自主性脆弱」：首先，因為大幅仰賴天然氣，因此發電成本容易受到國際動盪局勢和燃料價格波動的影響；第二，發電配比嚴重失調，大幅減少了廉價穩定的電源占比、反而倉促增加了昂貴且不穩定的綠能占比，當然造成供電不穩、發電成本飆高的困境；第三，嘴砲式的綠能建設，不僅工程進度「達不到」、發電成效「做不到」、美麗地景也「看不到」。因此，在民進黨執政之下，除了企業有五缺之外，蔡政府也產生了執政新五缺：缺道德、缺同理、缺規劃、缺承擔、缺執行。

回想在蔡英文上任前，曾經承諾十年之內電價不會大幅調漲，殊不知，依照經濟部自己的專案報告數據來估算，即使國際能源價格維持不變，光是因為能源政策和發電配比的錯誤，就會在2025年造成電價成本飆升33％，不知蔡英文是否應該先為欺騙人民而道歉？此刻，政府打算用「時空環境不同之術」試圖文過飾非，就改口說因為國際能源局勢變化，導致電價要調漲。這是標準的因為政策的錯誤，而陷人民於漲價的水火之中，而且如果不能即時導正，將會影響後代數十年。

一個錯誤的政策，會造成多少損失？如果用經濟部自己的專案報告數據來估算，我們在2025年時，每一年新增的電價成本，至少相當於五條信義線捷運的造價，這還是在「國際能源價格不變」的情況下所做出的樂觀試算。明年是2023年，也是我國能源政策的重要分水嶺，因為有關僅存的核三廠是否有機會延役、重大發電配比的調整等，明年之前就是最後的挽救機會。如果蔡政府還有最後的良知、沒有被意識形態沖昏頭，那麼，請把握最後的補救機會。（作者為前國民黨智庫副執行長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※