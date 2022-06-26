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他是台灣人，來大陸的第一站並不是武漢，而是北京。九十年代的北京，在很好的地段，擁有一套住宅，2000年左右隨湖北籍的妻子來武漢生活，北京的房就這樣賣掉了。

上次聽他聊起這件事時，我都替他感到惋惜。

我說，嘖嘖，北京六環以外的房，都要四萬起跳，你現在有點後悔了吧?（這話問得有點欠扁的意思。）

他說，命裡該有的有，該走的走，沒什麼可後悔的。

說這些話的時候，他很淡定，我睜大眼睛，也找不出一丁丁懊惱的樣子。

不像我，賣錯了房，選錯了股，心痛到現在還沒有停止的意思。

挺欣賞他的人生態度。

現在的他，以我們的標準，過得不算太成功。

騎一台小電動，穿越兩個區，做一份小小的工作，一份應該歸在服務業內，需要付出一些體力和技術，收入也算微薄。

不卑不亢地，不多言多語。工作之餘難得有片刻空閒的時間，我看到他的辦公桌上，攤開的是一本專業方面的書。應該也有五十了吧，看到不少這個年紀上的人，已經開始混日子或者叫做享受人生。

曾有心推薦給一位媒體朋友光顧他的小生意，時間都約好了，沒想他因為要陪老婆回老家辦事而推掉了。

機會不是時時都有的呀。

他說：平靜，珍惜，幸福。

朋友圈裡，也時不時曬曬他的幸福：老婆心情大好...老婆煮的...

一杯紅酒，幾份小菜，這樣的日子，不是幸福是什麼?

這個時代，看過一些牛哄哄的人，聽過太多夠傳奇的事，反而覺得這種平淡中的雋永，才是真正踏踏實實的人生。

我希望記錄的內容，正是如他那樣，普普通通的人、認認真真在生活。

2

像他那樣，自上世紀九十年代到武漢投資（或工作）的台灣人，不在少數；最後能有像他那樣平和心態的，卻不在多數。

那時的台灣人好似現在的大陸人，大眾創業，大批台灣人帶著資本、帶著雄心，西進大陸。憑著當時台灣較為先進的技術與管理經驗，還有一股子拼勁，在大陸刮起一陣台資旋風。當年的中台合資企業可謂炙手可熱，大學畢業生不入國企，而以入合資企業為榮。

那時台灣人最愛唱的歌是：愛拼才會贏，街頭巷尾的卡拉OK，台灣人、大陸人，人人愛唱。

台灣人很拼，記憶中，在武漢打拼，白手起家創成功的台商也有不少：

較知名的服飾品牌C軒，剛起步的時候X總是憑著幾台縫紉機和一輛跑業務的自行車打天下的。那時名字還俗俗地，在武昌司門口天橋下僅有一間門店，叫C之迷。記得很清楚，九十年代初，武漢工資水平還不足500元（人民幣，下同），它家夏天一條熱褲就要200元左右，算貴。色彩清爽圖案又特別，試穿後就捨不得放下，最後是剛剛工作的姐姐很豪氣地給我買了單；

食品企業羅S，當年的Z總還是一位青澀的年輕人，開著一輛麵包車，滿世界送生日蛋糕。羅S應該是把鮮奶油蛋糕帶入武漢的第一店，在它之前從未吃過那麼好吃的鮮奶油，以至於我們常常把奶油吃光光而留下大半個蛋糕胚。現在早已唾棄奶油的我們，真真無法想像當年是如何做到的?

當然，不是每個人都那麼幸運。創業難，在異鄉創業更是難上加難，創業中真正生存下來、能讓大家聽到他們傳奇故事的，永遠只是鳳毛麟角。

更多的創業者，跌倒在創業大潮中。

在台商圈子流傳一個笑話：九十年代，台灣人坐大陸出租車，師傅會問「來投資的吧」；二○年代，師傅會問「當幹部的吧」；這幾年，師傅則問「來找工作的吧」。

這二十幾年，目睹過不少「來投資的」台商投資失敗，變成「台幹」，當大陸經濟與經驗快速成長，「台幹」不再是企業的剛需時，又面臨「打工」或淪為「台待」（待業一族）。

他們中有一部分尚有能力的，伺機而動，期待能東山再起；大部分高不成低不就，畢竟過去都是當老闆的人，聚在一起抱團取暖，喝點小酒懷念那段逝去的黃金時代，靠過去的積蓄或是台灣的退休金生活——退休金的數額在台灣恐怕是無法應付日常開支，在武漢卻能過上還算體面的生活；真正願意放下身段，實實在在打份工的，也是屈指可數。

創業成功的從來不缺跟風的記錄者。

而創業大潮退去後，留在沙灘上的沙子與貝殼，它們都有自己的故事。

想記錄他們的故事，創業大潮中他們才是絕對大多數，沉默的大多數。

3

月初去北京時，拜訪了一位做兩岸公眾號的台灣「小前輩」小A，他剛過而立之年，說「前輩」因為他做自媒體快四年了。

從小A那裡，我第一次聽到「台流」這個名詞。

台流，是在大陸無固定居所，無固定職業的台灣籍人，在北、上、廣、深幾個過去台灣人集中的城市較多。過去，「台流」大多是在台灣有案底，利用當時兩岸無司法互助協議，到大陸避禍，近年來，伴隨著大陸經濟結構調整、勞動力成本上升，珠三角地區及福建一些勞動密集型台資代工企業難以為繼，倒閉的台商及被遣散的台幹也被迫加入台流的行列。

「他們為什麼不回台灣呢?」我問。

「面子問題吧，再有，就是到大陸久了，很難再融入台灣社會的。」小A說，台灣的高房租、高交通費等生活成本「台流」們根本無力負擔，另外一些生活習慣可能也不能適應，台灣公共場所不准吸菸執行得很嚴（我們大陸的禁菸管理還是弱了點哈），一些「老菸民」接受不了；垃圾分類執行很嚴，也怕是沒辦法習慣......

「都不要講他們，我來大陸也不會將垃圾作分類，回台灣也是不適應呢。」他笑道。

「為什麼不試著找份工呢，大陸現在機會挺多，只要願意做，機會肯定是有的。」再問。

小A搖搖頭，「很難啊，到底過去是領著高薪的人，現在要他們和大陸人領一樣的薪水......」

這樣，台灣成為他們回不去的故鄉，在大陸又不肯接受一份心理預期落差較大工作，這群游離於大陸與台灣中間的邊緣人，靠接濟甚至行騙生活。

更有個別奇葩，不在如何做事上動腦筋，卻企圖做個政治投機者，用高調的言辭蹭會博版面，刷存在感，這樣的形象，不要說你代表大陸或是代表台灣，只能被兩岸所唾棄。（這裡就不具體講了，是過去給我在另一個平台專題搞過稿的台灣人，在台灣圈子裡也是一位活躍分子，但對他，小A與我的看法比較一致，都不喜歡）。

這些人，不是我心目中的台灣人。

記得老公最困難的時候，曾從台灣千里迢迢搬回家一付鐵模具，可以做各種卡通蛋糕，他說，到學校門口叫賣，會不會很LOW，你會不會嫌棄？與他有相同境遇的一位朋友，則在家研製做臭豆腐的滷汁請我試吃，想對抗市場上用化學製劑做出來的「毒豆腐」。

不嫌棄。

逆境中，憑自己的努力與勞力，賺取自己應得的收入，承擔家庭責任，有什麼可嫌棄?當年的台灣不正是無數個中小企業業者努力打拼撐起一片天，為台灣贏得「亞洲四小龍」的美譽，贏得經濟騰飛的黃金三十年！這才是「愛拼才會贏」的台灣精神！

佩服這樣的台灣人！

（漫的貓花園）

（本文來源：「一家兩岸」公眾號）