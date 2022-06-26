當民進黨在野的時候，「金廈大橋」是無關乎「國安」問題的，可以大開支票、空畫夢想，只要能從國民黨處撬挖到選票，一切就是值回票價的；但民進黨執政之後，「金廈大橋」就成為「國安」的嚴重問題了。

吳三桂可以引清兵入關、木馬可以攻陷特洛伊，柯文哲簡直就等同了「準賣台賊」，1450鳴鼓而攻。如今民進黨氣候已成，蕞爾金門小島，竟又成了山海關，居民就必須為台灣作犧牲。

時空背景不同，這是民進黨最有力的藉口。沒錯，今日與昨日就已不同，當年與今年，更是有異。但無論是昨日今日，金門還是孤島，還是要衝，還是必須作台灣屏障，還是得為台灣犧牲。

民進黨「變」得振振有辭，其實何嘗有「變」？不過就是消費金門一番，然後又不允許金門人自求消費，真正「不變」的，是民進黨的權力欲望，然後，金門也就永遠「變」不了，只能繼續背負著沉重的包袱，為台灣，不，是為民進黨，作其前驅，作其走卒。

「金廈大橋」是一場夢，一場不近情理的夢，沒有人會關心這個夢，更沒有人會真正關心金門人的福祉，這就是金門人最深沉的悲哀。

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