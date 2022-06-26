防疫成敗，已然成為民進黨2022年選戰成敗的決定因素，而從口罩、疫苗到快篩之亂，一連串荒腔走板、圖利親信的舛誤，層迭而見；民進黨原來成算在握的「防疫第一」神話，早已不攻自破，民間積怨漸深，檯面上固然仍有擾擾嚷嚷的1450在咆哮、狡辯，卻已無法挽救江河日下的頹勢，2018的危局，恐怕即將重演。

但民進黨畢竟還是百足之蟲，死而不僵的，最擅長的就是從逆勢轉為優勢。防疫出了問題，便也因勢利導，將一應的防疫缺失，以移花接木、李代桃僵的方式，將中央的罪責，推卸到地方政府之上。其首要目標，無疑就是忠厚踏實，卻略顯應變能力不足的新北市長侯友宜。

平心而論，侯友宜在防疫上是相當遵守中央號令，甚至連像柯文哲般以嚴厲的語言批判都不願意去做，謹守地方政府的分際，幾乎有點不像反對黨的市長了，就是對中央的決策有異議，也不過就是建言式的呼籲、呼籲、再呼籲而已。實事求是地做分內應做的事，這是侯友宜迥異於其他政治人物的地方，因此雖頗令部分深藍人士的不滿，卻贏得了更多民眾的支持，是以民調始終居高不下。這無疑是侯友宜的優點。

但是，侯友宜卻忽略了最重要的一點，無論他再如何恭順謹慎，在嗜血成性的民進黨眼中，絕對是「非我族類，其心必異」的，其尋瑕鑽隙的手段，依舊層出而不窮，是絕對不會放過這個他們心目中最大的敵手的。「割喉要割到斷」，這是民進黨奉行的最高原則，豈會因侯友宜的政治不沾鍋作風而手軟？只要能找到任何一點瑕庛，掌控著大多數媒體的民進黨，一定是毫不留情，密匝匝蟻排兵，鬧攘攘蠅爭血似地，以排山倒海的力道，對其作猛烈而無情的攻擊。

「恩恩事件」，當然就是目前最可以施攻堅之力的缺口，因此各個綠媒、立委、名嘴、網軍，外加假作的民調，鎮日輪番演出，將所有的咎責，皆歸因於侯友宜的疏失之上，甚至還大違常情，要求其下台負責。

這本就是民進黨屢屢得逞，因而食髓知味的舊慣，本不足為奇；但侯友宜畢竟鐵漢出身，剛直有餘而機巧不足，再加上口舌未能如一般政治人物般巧言善辯，簡直都被批駁到體無完膚的地步，大是招架不住，連民調也開始遽然下降不少，情勢已經不容過於樂觀。

當此之際，侯友宜也不能不說有所失策，但因他向來體恤下屬、信而不疑，未能明快決斷地以「快刀斬亂麻」的方式，棄車保帥，竟一力願意扛起所有的責任。如此一來，就等於是以上駟對彼下駟，雖然亦可能勉強過關，但卻也伏下了未來可能敗局的病灶，田季與齊國公子的賽馬，未必不會是前車之鑑。

侯友宜是藍營的市長，照道理國民黨人應力加振挺，為其後盾才是。但是，由於侯友宜行事的風格，只從近處著眼，當下即是，缺乏遠見與格局，謝絕了一切藍營的政治脈動，引發不少藍營人士的非議；因此，事發至今，竟難得見到有若何的藍營重量級人士為其聲援。就是連號稱「戰鬥藍」的主盟人物趙少康，連一些泛藍群眾對恩恩爸爸的批評，都認為大是過分，卻完全忽視了恩恩爸爸是如何接受綠媒的邀約，在節目中與名嘴沆瀣一氣的表現。趙少康直指民進黨撕裂社會的論點，固然真確無疑，但這已是人所共知共聞共厭棄的事了，蚊子叮牛角，對民進黨又有何痛癢可言？何以不極力支持侯友宜，為其發聲？無非也是對侯友宜有所芥蒂的反映了。

侯友宜目前可謂是內憂外患駢集而至的了，外有強敵虎視耽耽環伺，內又乏有力奧援，孤軍奮戰，究竟還能支撐多久，也是很讓人捏把冷汗的。2024還稍遠些，2022近在眉睫，隨著選舉日期的逼進，民進黨對侯友宜的攻擊，一定是一波再接一波，不會稍有停息的。正不知侯友宜將如何抵擋。

有時想想，台灣的政壇勾心鬥角，風濤險惡，難得一個踏實誠懇的市長在位，又如是受到眾多民眾的肯定，卻極可能在狂風暴雨中滅頂，豈非太是慘烈？侯友宜的困境，其實也正是台灣民眾的困境。藍綠如此惡鬥，而實際參與政黨的人士，不過4%，其他96%的聲音，究竟在哪？能不能一秉公正、公道之心，為台灣留下一個直人、淨人？（作者為退休大學教授）

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