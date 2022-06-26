近日，對「提拔」自己為首爾地方檢察署檢察長、檢察總長的前任總統文在寅老長官，上台以來，幾乎不作任何批評的南韓總統尹錫悅罕見的對文在寅的廢核家園政策提出「愚蠢」難堪字眼，令周邊人驚訝。

說來話長。幾乎成為一則國際大笑話。文在寅制定廢核家園政策係因觀賞一場有關環保電影後，眼淚汪汪地質詢青瓦台幕僚，核電廠是否正在運作等。幕僚「揣摩」文在寅的心意，立即告知主管部門產業通商資源部長白雲揆。

白雲揆利用部長職權向部屬施壓。首先，將部屬已撰寫好的「反對廢核家園」報告予以更改。甚至，半夜派人去檔案室「竊取」電腦資料，這一連串的檢察官偵查證據顯示，白雲揆為討好文在寅保住自己的官位，寧可犧牲及出賣自己的良知。

目前，白雲揆因濫權已被檢察官依法起訴，等待法院的判決。南韓廢核家園政策影響遍及各領域，茲事體大。各大學核電系所面臨招不到學生，不得不「關門大吉」，老師和學生成了冤大頭，只好「自求多福」。

文在寅的雙重人格，讓韓人不解。在南韓國內關閉核電廠，甚至新建中的電廠也停工，卻出訪中東或歐美國家時，則賣力演出，宣揚南韓核電的技術與安全，積極推銷南韓核電整廠輸出。這種在國內做一套，在國外另一套，自行造成不得民心的結果，在選舉中一一呈現。

文在寅的爛攤子留給尹錫悅。南韓執政國民之力黨為了調整電費傷透腦筋。韓國電力公司赤字節節上升的情況下，為了不影響因物價不斷上漲，壓力頗大的庶民的生活開支，一直不敢漲電費的執政黨，近日，也正在開會「集思廣益」是否考慮調升電費問題。

反對「民主黨」還在自我陶醉。該黨國會議員舉行2天的研討會，針對接連3場選舉敗陣原因，尋找黨內的共識與做為今後的改進。有趣的是，屬於文在寅一派把責任推給李在明總統候選人的家屬弊端，李在明派則強調文在寅的失政缺點。

其實，最受害者是尹錫悅。一方面朝野2大黨至今無法選出國會議長及組織18個國會委員會，另一方面尹錫悅的內閣閣員尚未補齊，這是文在寅留下來的後遺症，也是南韓憲政史上的醜聞記錄。

尹錫悅每天為南韓的物價和電費問題焦慮，但台灣人民卻沒看到蔡英文傷腦筋，這個政府關心的是年底地方選舉，這是尹錫悅與蔡英文的唯一不同。在南韓，總統不僅要「暫時」離開黨員身分，根本不能總統兼職黨主席，完全為總統為選舉中立的考量。

不知道，蔡英文是依據什麼一直要贏過南韓。台灣在南韓早已消失，目前雖有經貿與人員來往，說實話，與其他國家比較微不足道。南韓至今仍是中國大陸的貿易大國，無論保守與進步政黨輪替，無法改變對中國的依賴。

從台灣水果與石斑魚事件看出，蔡英文沒有說大話的分，這也是兩岸的真正悲劇。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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