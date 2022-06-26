金磚五國會議在北京登場，先後舉行工商論壇、國家領導人會議、全球發展高層對話會，除金磚國家領導人外，幾個新興市場和開發中國家領導人也分別出席相關會談，自2017年大陸首提「金磚+」機制後，金磚合作已遠遠超過五國範疇。金磚五國領袖針對烏克蘭情勢、全球政治和經濟、糧食安全、氣候變化及疫情因應等發表的「北京宣言」，更彰顯了大陸對中美競爭與全球治理的新思路。

全球治理的新思路

隨著中國大陸與其他新型市場、開發中國家經濟崛起，世界愈來愈趨於分化。大陸從促成《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）升級、申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），到加速擴展金磚國家合作，都是在向世界表明，不一定只有緊隨美國起舞，人類還可以有其他選擇。

全球經濟受到新冠疫情衝擊，俄烏戰爭地緣政治風險又加深世界的分化，美國聯準會激進升息更釀成全球停滯性通膨的風險，諸多議題都必須從全球治理層面共同應對。以中國為核心的「金磚+」、RCEP等多邊機制，為世界提供了美國之外的另一種選擇。

首先，以中國為中心的全球化時代強調的是公平參與、共同發展的可能性。大國崛起時常伴隨戰爭和強者結盟，G7等多邊機制「以塊頭論英雄」，經濟實力差的國家或地區沒有話語權。在新興經濟體加速覺醒的今天，以全球大多數人共同利益為出發的多邊機制將更得人心，無論是「金磚+」機制還是RCEP，強調的正是包容性。

「金磚+」機制是近代歷史上第一次由非西方國家、非已開發國家領銜和參與的多邊機制，五國人口占全球超過40%；2021年國內生產總值合計占全球23%。儘管2010年吸納南非進入金磚國家組織以來，金磚擴員暫無新動作，但在「金磚+」機制下，近年每次金磚國家舉辦會議，都會邀請來自四大洲的開發中國家和新興經濟體與會。2021年金磚機制下的新開發銀行接納了孟加拉國、埃及、阿拉伯聯合大公國和烏拉圭4個新成員，今年更有阿根廷申請加入金磚國家。

要讓其他國家信賴

其次，以務實為導向。儘管美國聲稱IPEF將幫助印太地區實現更迅速、更公平的經濟增長，然而，對於印太地區經濟體最急切的兩大訴求：進入更大的市場與得到更高數額的基礎設施投資，卻沒能提出實質性的措施。相比之下，金磚+機制從成立新開發銀行、應急儲備安排到發展新工業革命夥伴關係，近年來成果頗豐。新開發銀行2016年在大陸首次發行人民幣債券之後，又進一步推進盧布、盧比等本幣區域化和國際化。2021年金磚五國實現了7.6%的經濟增速，遠高於5.5%的世界平均值。

今年3月金磚五國啟動金磚國家疫苗研發中心，意在保障疫苗在開發中國家的可及性和可負擔性。截至6月12日，金磚國家新冠感染率普遍低於歐美國家，感染率超過10%的只有巴西和俄羅斯，南非和印度是個位數，大陸的感染率不到0.2%。

錯綜複雜的國際形勢下，安全和發展的內涵也更加豐富。各國既要保障地區和平安全，也要保障生態安全、網路安全、糧食安全、經濟安全；既要實現永續發展，亦要讓經濟全球化朝著更加均衡的方向發展。因此，多邊機制也需要相應的創新。

不過，不能輕忽大陸所面臨的挑戰與風險，不少國家或地區面對中美競爭格局，都企圖從中獲取最大利益，不會輕易「選邊站」。大陸推動自己的全球化，不但要讓自己國力強大，行為也要受其他國家的信賴，才能彰顯中國與中華文化真正的優勢。