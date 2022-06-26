「照顧殺人」是指照顧者疲於照護，生理、心理、經濟壓力長年累積，最終在無奈與崩潰下殺害被照顧者之人間悲劇。願景工程基金會與《聯合報》5月連續數日全版報導「照顧殺人」專題，筆者反覆閱讀，哀慟震撼！追根究柢，癥結莫過於政府對中重度長照治理失能（將另撰文）、長照宣導匱乏致國人準備不足，所生嚴重且無法挽回的悲劇。

《楢山節考》講述日本古代因生活貧苦，只能將老人揹到荒山野嶺等死的故事。如今我國醫療指數世界第1、人均GDP世界排名26，平均壽命提升之際，「照顧殺人」卻如「現代版楢山節考」不斷真實上演，令人不忍卒睹：兒子辭職照護久病父親，人生最後32分鐘卻開車至高屏溪舊鐵橋、先勒斃85歲父親，再自縛脖頸跳橋身亡；先天重度腦麻女兒牙疼，父親礙於疫情無法送其就醫，又不捨女兒痛苦臥床50年，以棉被窒息女兒後服用安眠藥尋死未遂。法律人政府不僅無力「預防犯罪」、亦無法避免悲劇重演？筆者建議政府盡速「修法」改進：

一、我國緩起訴學半套，檢察官毫無裁量權、非起訴不可！

「照顧殺人」在法律上如何評價？以前案為例，兒子涉犯《刑法》第272條殺害直系血親尊親屬；但因被告死亡，依《刑事訴訟法》第252條檢察官將作不起訴處分。後案因父親自盡未遂，檢察官依殺人罪提起公訴。讀者可能會問：不能緩起訴嗎？依《刑事訴訟法》第253條之1，被告所犯之罪須為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑「以外」，才有緩起訴可能。回顧2002年增訂緩起訴之理由，乃為司法資源妥善配置而引入日本「起訴猶豫制」，但日本《刑事訴訟法》第248條規定「檢察官依照犯人的性格、年齡、際遇、犯罪之輕重及情狀及犯後情況，認無訴追之必要時，得不提起公訴」。無其他限制，我國因附加法定刑（殺人罪最輕本刑10年以上，遠高於緩起訴門檻），檢察官不得不依法起訴。然而修法時隔20年，難道檢察官之培養與素質仍不足讓人信賴其專業，需限縮其裁量權？

二、法官欲判緩刑不可得，法律還有人情嗎？

讀者或許納悶：審判中有機會緩刑嗎？台北地院109年度重訴字第8號刑事判決道盡法官林孟皇等人的煎熬：「本院已盡力審酌案件各項情節，在法律所能允許範圍內，從輕宣告最低刑度刑期…」最終依殺人罪10年徒刑輔以自首、情堪憫恕減刑至2年半；上訴審維持原判，兩審均闡明不符《刑法》第74條緩刑要件（2年以下徒刑）。當長照家庭已失去被照顧者、苦苦哀求輕判照顧者時，司法院、立法院、法務部憐憫之心何在？我國由法律人主政逾22年，明知重症長照家庭已在萬丈深淵邊緣，卻遲未見法律人總統、行政院長、法務部長的同理心！

三、修法成就實質正義、罪刑均衡，司法官（檢察官或法官）則應審慎以待。

有論者質疑，倘照顧殺人得緩起訴、緩刑而不需入監，恐生「破窗效應」，遑論特定案件手段殘忍、毫無慈悲。但筆者非指「照顧殺人」必然輕判，而是應讓司法官在審理極端案件時能公正裁量，不應明知「刑罰苛酷、罰不當罪」卻束手無策！莫低估國家培育的司法官，司法官則應審慎認事用法。再者，刑罰以矯治為目的，照顧殺人多為長期壓抑、一時失控，幾無再犯可能。既然立法者能體恤產後婦女壓力，訂定「生母殺嬰」降低刑責，「照顧殺人」同為精神狀態不穩，不增訂殺人罪類型，至少也應使之適用緩起訴、緩刑，不是嗎？

2008年「長照疲憊」為日本殺人第5大動機，如今日本「介護殺人」亦於我國頻生。修法已過20年，當年借鏡日本的《刑事訴訟法》智慧卻未隨社會環境變化及司法官的閱歷鬆綁（緩刑亦同），如此恐龍法制，法律人政府能不慚愧？

（作者為法學教授、紅十字會志工）