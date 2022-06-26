6月22日，沙烏地王儲穆罕默德（人們慣稱其MBS）到土耳其訪問，照片中土耳其總統艾爾多安握手時笑得有點尷尬，MBS則是笑容滿面。對沙、對土，這一笑都代表著外交政策的翻轉。

中東情勢的翻轉有好幾條軸線。第一條是土耳其外交。土耳其一向與沙國不睦，2017年沙烏地、阿聯酋與埃及等國聯合與卡達斷交時，土耳其力挺卡達。2018年沙國異議記者哈紹吉在沙國駐土耳其領事館遇害，艾爾多安因握有多項竊聽證據，放言謀殺案責任可以上追到沙烏地最高當局，讓沙土關係一路滑落谷底。

可是這兩年土耳其經濟一路下滑，急需引進沙國投資，艾爾多安的態度有了180度改變，開始與沙國和其盟邦修補關係。今年4月土國更宣布將哈紹吉案的後續審理交給沙國，艾爾多安甚至親訪沙國修補關係，這才有上周MBS的回訪。當時土耳其是想默默修補關係，但沙國表示要修補關係就要公開盛大歡迎才有誠意，這也才有了艾爾多安笑得尷尬，MBS笑容可掬的照片。

MBS要求公開歡迎儀式是要讓沙國在外交舞台華麗復出。哈紹吉案爆發後MBS在外交上一直受到孤立。但俄烏戰爭爆發後，油價大漲，歐美希望沙國能領銜增產，於是外交孤立一下被打破。去年12月法國總統馬克宏率先訪沙，今年3月英國首相強森也赴沙訪問，連美國總統拜登下月都要訪問沙國。

美國的中東政策也是充滿戲劇性。川普的中東政策是以沙烏地為支點，幾乎全押在川普女婿庫許納與MBS的關係上。所以對哈紹吉案也是高高舉起，輕輕放下，怕萬一牽連到MBS，讓他無法順利接班，將打亂美國在中東的一盤棋。到了拜登政府，因為注重人權，主張對哈紹吉案繼續追查，所以美沙關係在拜登就任之初一直呈現低迷。

拜登延續歐巴馬的政策，把外交重心轉向伊朗，一心想重回《伊核協議》。沙烏地因此轉向與俄、中靠攏。可是川普臨去之前，在美伊關係中留了伏筆，讓拜登無法輕易翻轉美伊關係，那就是將伊朗的革命衛隊軍團列入恐怖分子黑名單。革命衛隊是伊朗的菁英部隊，負責伊朗與境外什葉派民兵與政黨的聯繫與操盤，因此伊朗要求，美國若要重返《伊核協議》，必須把革命衛隊軍團從恐怖分子名單中剔除。美國認為《伊核協議》就是談核武問題，不宜擴大議題，加上民主黨內反對聲浪大，因此未予答應。這樣一來重回協議的談判就卡住了。伊朗於是趁此空檔加速濃縮鈾的提煉，堂而皇之掙脫原協議的束縛，甚至拆掉了聯合國武檢人員裝在伊朗核設施的攝像頭。重回《伊核協議》的談判幾乎可以宣告破局。

重建美伊關係擱淺，美國的中東政策從權力天平的伊朗這一端，又擺回沙烏地這一端。這又是個大翻轉。哈紹吉案也在沙國與哈紹吉家人和解後不再提起。民主黨內主張人權的人對此大加撻伐，但沙國也以同意石油增產及和以色列改善關係，做球給拜登，讓他有訪問沙國與和沙國改善關係的下台階。

土國、美國的對沙政策都有了180度轉變，中東局勢又一轉折，MBS笑得開懷。

（作者為東吳大學政治系教授）