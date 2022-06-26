立法院長游錫堃日前說，台灣已經量產可以打到北京的「雲峰飛彈」，要中國大陸侵台前須三思，不要傷敵八百、自損一千。此話引起熱議，游院長隨後又解釋他主要的訴求是和平用意，緩和脫口而出的話語衝擊。

其實，這已不是游錫堃第一次說這種話。2004年，游擔任行政院長時亦曾公開說過「飛彈打上海」的話。當時他說，「如果你打我100顆飛彈，我也要打你100顆飛彈」。有趣的是，游錫堃的說法從飛彈打上海到打北京，中間相隔18年，飛彈已從研製到量產，射程也從打到上海的1000公里，變成打到北京的2000公里。

說這些話是夠狠，問題是，北京與上海都是非軍事目標，打北京、上海或香港，就是報復性攻擊。大陸這麼大，台灣又沒有核武，打顆飛彈到北京，不但不能改變戰局，只會讓台灣承受更無情的攻擊。而且如果飛彈打北京或上海，只為做無差別攻擊，這才真是「傷敵八百、自損一萬。」

自1996年台海危機後，台灣就決定發展中程飛彈，已是個公開祕密。連戰在擔任副總統時，也公開提出建立遠程地對地飛彈的主張。陳水扁主政後更積極研製中、短程地對地飛彈。

至於軍事首長有關中程飛彈的談話，唐飛於國防部長任內曾在立法院總質詢場合，請立委「體諒國防部否認發展中程飛彈談話的用心 」；他還說，國際間管制射程600公里以上飛彈的技術和硬體設備，假如國防部對外宣布發展中程飛彈，一定受到抵制。前國防部長蔡明憲出書，亦明指國軍正發展中程飛彈。

事實上，國軍是否發展地對地飛彈，也是歷任國防部長赴立院質詢的必考題，而軍人的回應，第一，絕不會說大白話證實；第二，更不會說出打北京或上海這種觸犯戰爭罪，違反聯合國公約的話。

會放軍事狠話的，說幾句報復性的話，說爽的，就只有政治人物，或是躲在鍵盤後面的網軍。例如，《紐約時報》月前有篇專欄提及「國軍正針對中國制定『防禦和進攻計畫』，報復手段包括『空襲福建省』」，各界猜測這是外交部長吳釗燮受訪時說的話，不過吳釗燮不承認自己是《紐時》引述的不具名官員。

政府發展中程飛彈是政治大於軍事的考量，軍中內部本就有仁智互見的看法。再者，從俄烏戰事來看，國軍雖有攻擊對岸300公里軍事目標的武器裝備，問題是，根本不具備攻擊所需的情偵能力，要先找得到，看得到，才能打得到。

共軍目標在哪裡？如何定位、追瞄、鎖定？發射後擊中了沒？傷損夠不夠？是否要再攻擊？如果沒有這套從偵測到戰損評估的能力，不要說遠程的軍事目標，就是對共軍沿岸集結部隊做源頭打擊，都有難度，又如何打北京？

飛彈打北京說，就是說給反中支持者聽爽的。