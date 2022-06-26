大陸以驗出禁藥禁止我石斑魚輸入，漁業署意外揪出「借牌」不法的案外案，農委會主委陳吉仲反指借牌陋習是在ECFA下才會有，再度打出抗中牌推卸責任，難怪屏東縣長潘孟安在一場「膽大包天」的推廣石斑魚記者會上，痛批農委會擺爛給地方自力救濟。

屏東縣石斑魚產量占全台5成以上，大陸的禁令自然對當地養殖業者和屏東縣政府產生不小壓力和衝擊，潘孟安批評沒接到中央任何通知，也不知農委會有何凍存機制、產地促銷措施，完全不知中央要怎麼處理，縣府只能自食其力，中央與地方零接觸，令人遺憾。

潘孟安的說法並非無據，這段期間，除行政院長蘇貞昌到屏東視察養殖業，喊出要擴大內銷、擴展外銷，絕不容漁民吃虧的口號外；蔡總統則是到高雄永安區漁會加工廠喊積極開發美國、歐盟等市場，陳吉仲也扮廚師在台北要全民吃石斑魚，卻沒南下屏東實際和業者面對面溝通。

中央喊話噴口水，農委會2年126億農漁畜冷鏈計畫卻看得到吃不到，眼前的現實是養殖業撈起來的漁貨要往哪裡銷？屏東縣政府得不到陳吉仲關愛的眼神，當然只能吐苦水。

潘孟安別氣，陳吉仲就是有那麼點本事，開口畢口都是對岸打壓，還可以把借牌違法推給ECFA；漁業署跟風坐視不管，等到紙包不住火，還有臉說沒超過追訴期限。就連蘇貞昌也稱讚陳吉仲非常賣力，前幾天才和他一起直播煮石斑魚，根本忘了老家屏東鄉親的不滿。陳吉仲敢如此膽大包天，靠的就是蘇揆撐腰，自家人忠言逆耳也僅是狗吠火車罷了！